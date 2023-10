金援與言論自由的矛盾 美國大學以巴立場攸關贊助 猶太資本家揚言撤資

以色列與哈瑪斯(Hamas)衝突激化後,全球各地的反應不一,有聲援巴勒斯坦的,也有支持以色列的。美國身為以色列最堅實的盟友,其內部也因此面對大量反對聲浪,其中就包含了年輕學生,不過大學雖然應是思想碰撞的殿堂,其背後的金主可能並不這麼想。

據金融時報報導,包含阿波羅全球管理(Apollo Asset Management)首席執行官羅雲(Marc Rowan)、全球零售業龍頭 Limited Brands 創辦人威斯納(Leslie Wexner)在內的企業大老,呼籲美國學府應對哈瑪斯採取更強烈的譴責立場,且不惜以贊助學校資金作為籌碼,部分大型法律及投資企業則威脅會撤回提供學生的工作機會,或未來不雇用參與抗議以色列的學生。

羅雲及威斯納兩人皆是猶太人後裔,而許多大型企業背後的老闆也具有猶太背景,因此不難理解對學校施壓的原因。不過理應保障言論自由、學術自由的大學院校,如果不對此做出適當的回應,可能將因此面臨財務危機,就連哈佛大學、史丹佛大學等名校也無法倖免。

賓州大學校長馬吉爾(Liz Magill)很快就屈服於壓力,並在周二公開表示,賓州大學在哈瑪斯對以色列發動恐怖攻擊一事上,與以色列站在一起,同時譴責反猶太主義。僅管如此,雅斯蘭黛集團繼承人、世界猶太人協會會長蘭黛(Ronald Lauder)依然批評賓州大學內部舉辦的巴勒斯坦文學藝術節,並宣布撤回贊助的決心已定。

同時取消贊助的還有避險基金公司文藝復興科技公司(Renaissance Technologies)的馬格爾曼(David Magerman)及前美國駐中國大使、前猶他州州長洪博培(Jon Huntsman)。大部分表明立場者皆為猶太人後裔,羅雲甚至要求馬吉爾辭職下台以示負責。

這凸顯了美國大學極度仰賴私人捐贈以維持運作的弊病。據統計,美國大學每年約從這些人手中獲取高達600億美元的經費,因此一旦出現捐贈者集體「跳船」的狀況,學校營運將難以為繼。

也有學校無視壓力,試圖繼續保障大學校園的言論自由。像是北卡羅來納大學威明頓分校(University of North Carolina Wilmington)援引芝加哥大學1967年提出,被暱稱為〈凱爾文報告〉(Kalven Report)的〈大學政治與社會運動報告〉(Report on the University's Role in Political and Social Action)指出,大學應致力保障言論自由,並在政治與社會議題上保持中立立場。