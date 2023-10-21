金援與言論自由的矛盾 美國大學以巴立場攸關贊助 猶太資本家揚言撤資

以色列與哈瑪斯（Hamas）衝突激化後，全球各地的反應不一，有聲援巴勒斯坦的，也有支持以色列的。美國身為以色列最堅實的盟友，其內部也因此面對大量反對聲浪，其中就包含了年輕學生，不過大學雖然應是思想碰撞的殿堂，其背後的金主可能並不這麼想。

據金融時報報導，包含阿波羅全球管理（Apollo Asset Management）首席執行官羅雲（Marc Rowan）、全球零售業龍頭 Limited Brands 創辦人威斯納（Leslie Wexner）在內的企業大老，呼籲美國學府應對哈瑪斯採取更強烈的譴責立場，且不惜以贊助學校資金作為籌碼，部分大型法律及投資企業則威脅會撤回提供學生的工作機會，或未來不雇用參與抗議以色列的學生。

羅雲及威斯納兩人皆是猶太人後裔，而許多大型企業背後的老闆也具有猶太背景，因此不難理解對學校施壓的原因。不過理應保障言論自由、學術自由的大學院校，如果不對此做出適當的回應，可能將因此面臨財務危機，就連哈佛大學、史丹佛大學等名校也無法倖免。

賓州大學校長馬吉爾（Liz Magill）很快就屈服於壓力，並在周二公開表示，賓州大學在哈瑪斯對以色列發動恐怖攻擊一事上，與以色列站在一起，同時譴責反猶太主義。僅管如此，雅斯蘭黛集團繼承人、世界猶太人協會會長蘭黛（Ronald Lauder）依然批評賓州大學內部舉辦的巴勒斯坦文學藝術節，並宣布撤回贊助的決心已定。

同時取消贊助的還有避險基金公司文藝復興科技公司（Renaissance Technologies）的馬格爾曼（David Magerman）及前美國駐中國大使、前猶他州州長洪博培（Jon Huntsman）。大部分表明立場者皆為猶太人後裔，羅雲甚至要求馬吉爾辭職下台以示負責。

這凸顯了美國大學極度仰賴私人捐贈以維持運作的弊病。據統計，美國大學每年約從這些人手中獲取高達600億美元的經費，因此一旦出現捐贈者集體「跳船」的狀況，學校營運將難以為繼。

也有學校無視壓力，試圖繼續保障大學校園的言論自由。像是北卡羅來納大學威明頓分校（University of North Carolina Wilmington）援引芝加哥大學1967年提出，被暱稱為〈凱爾文報告〉（Kalven Report）的〈大學政治與社會運動報告〉（Report on the University's Role in Political and Social Action）指出，大學應致力保障言論自由，並在政治與社會議題上保持中立立場。