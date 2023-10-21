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大膽！《崇禎：勤政的亡國君》書名太敏感遭中國下架 舊版二手書爆紅

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/21 14:12
明朝崇禎帝資料照。（圖／路透社Alamy）

明朝崇禎帝資料照。（圖／路透社Alamy）

中國史學家陳梧桐今年 5 月病逝，其一本關於明朝崇禎皇帝的著作，9 月再版發行卻踩到當局紅線，《崇禎：勤政的亡國君》疑有隱射執政者習近平治國無方之嫌，突以「印刷問題」全面下架，結果反而激起好奇心，二手舊版詢問度爆表。

自由亞洲電台金融時報報導，這本關於 400 多年前明朝末代皇帝的書籍，闡述的是崇禎如何肅清重臣，誤國殄民，最後在紫禁城外的樹上自縊身亡。封面寫道「昏招連連步步錯，越是勤政越亡國。」一語道盡崇禎的自取滅亡之路。

媒體人矢板明夫指出，該書介紹中寫道：「崇禎皇帝雖有中興之志、但志大才疏。缺乏治國能力、剛愎自用而又多疑善變、急功近利而又優柔寡斷……。極為虛榮，只顧自己的顏面和尊嚴、缺乏擔當精神、患得患失、屢屢錯失延緩敗亡的時刻。所有這些重大的決策失誤、措置失當，最終釀成了歷史的悲劇，導致明王朝的滅亡。」

這些誅心之論似難容於中共審查大軍之眼，怕被拿來與習近平相提並論，於是出版不到兩個月，就成了禁書。出版商文匯出版社表示，「因印刷問題」停售，各大經銷商、網購平台一一下架，頗有此地無銀之感。

照理來說，在嚴格的審查制度下，任何欲於中國出版之刊物書籍，皆須經過層層把關，這再版書卻能突破防線，本身就是個驚奇。

有著悠久歷史文化的中國，以史為鑒、借古喻今並不罕見，習近平本人也熱中此道，從演說中不時引經據典可見一斑。倫敦國王學院中國問題專家 Kerry Brown 指出，從人們熱愛將習近平與過往皇帝比較一事，不難看出他的「帝王」作派，歷史也成了攻訐習近平的武器。Brown 推測，連歷史書籍都要審查，可能是眼下中共體系瀰漫緊張氛圍，審查或許是黨員效忠的一種表現。

輿論是這樣的，不禁還沒人在意，一禁反而引發熱議。新版買不到，導致舊版《崇禎往事：明帝國的最後圖景》在坊間詢問度急升，二手書甚至賣到人民幣 1,280 元，是原價的 27 倍。人們亟欲探問，是何等的昏招迭出，勤於政事，才能讓一國之君，親手葬送了國家。
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更新時間 : 2023-10-21 14:40 GMT+08:00

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