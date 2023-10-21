卡達從中協調　哈瑪斯釋放兩名以色列及美國雙國籍人質

武裝集團哈瑪斯7日突襲以色列，綁架約200人作為人質，20日已釋放2名擁有美國和以色列雙重國籍的人質。

根據路透社，這兩名美國籍人質為一對母女，分別為59歲茱蒂絲．拉亞南（Judith Tai Raanan）和她17歲的女兒娜塔莉（Natalie Shoshana Raanan），他們此行到以色列是為慶祝猶太節及茱蒂絲母親的85歲生日，沒想到卻在造訪集體農場時遭哈瑪斯武裝分子挾持。

根據哈瑪斯所發布的一段影片及以色列媒體刊登的照片，哈瑪斯將這兩名人質轉交給紅十字會（ICRC，International Committee of the Red Cross），由以色列國防軍人員護送離開邊境，美國總統拜登向卡達及以色列的協助表達感謝，並在X平台貼出一張照片，照片顯示他曾與這兩名人質通電話。

哈瑪斯稱，他們挾持了約200名人質，另外還有50名人質被其他武裝組織扣押在巴勒斯坦沿海飛地，但有20多名人質已死於以色列所發動的空襲。

根據以色列公共廣播公司，這兩名人質擁有以色列及美國雙重國籍。哈瑪斯曾將外國籍人質稱為「客人」，表示將在情況允許時釋放這些「客人」，但並未說明是否包含擁有雙重國籍的以色列人。

哈瑪斯表示，在卡達的協調下，他們決定基於「人道因素」釋放這對母女。一名知情人士透露，目前正在討論釋放更多人質的問題。

美國及英國官員表示，他們持續在和卡達合作，以確保人質可獲得釋放，其中也包含他們自己的公民，其他尚有泰國、阿根廷、德國、法國和葡萄牙等國籍的人質。