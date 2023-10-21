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APEC領袖會議11/15美國舊金山登場　張忠謀7度擔任台灣領袖代表

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/21 11:13
台積電創辦人張忠謀 （右）9月18日出席2023年國際法官協會第65屆年會暨成立70週年慶祝活動，發表專題演說（圖／中央社）

台積電創辦人張忠謀 （右）9月18日出席2023年國際法官協會第65屆年會暨成立70週年慶祝活動，發表專題演說（圖／中央社）

2023年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議11月15日至17日在美國舊金山舉行，台積電創辦人張忠謀將第7度擔任台灣經濟領袖會議領袖代表，也是第6度代表蔡英文與會。

張忠謀首次擔任領袖代表，是在2006年前總統陳水扁執政期間，2016年蔡英文上任後，從2018年迄今都由張忠謀出任。

總統府發言人林聿禪表示，張忠謀歷次以領袖代表身分出席APEC「經濟領袖會議」，與會期間積極與各會員國家領袖互動，傳達台灣貢獻能力，並帶領團隊達成總統交付任務，協助促成亞太區域穩定繁榮，有效提升台灣的國際形象與能見度，因此蔡總統決定第6度邀請張忠謀代表她與會。

林聿禪指出，美國為今年APEC設定的主題為「為各方創造韌性及永續的未來（Creating a Resilient and Sustainable Future for All）」，三大政策優先領域包括「互連（Interconnected）」、「創新（Innovative）」及「包容（Inclusive）」。

林聿禪表示，台灣一向積極參與APEC，未來也將持續與其他會員共同推動在數位創新、綠色轉型、糧食安全、公共衛生、中小企業發展及婦女經濟賦權等領域的合作，攜手共創永續共榮的亞太地區。
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更新時間 : 2023-10-21 14:40 GMT+08:00

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