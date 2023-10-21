第58屆金鐘獎節目類得獎名單　「綜藝大熱門」開播10年終奪獎

第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮20日晚間登場，由劉品言及陳亞蘭主持，今（21）日將頒發戲劇類獎。
吳宗憲、陳漢典及Lulu主持「綜藝大熱門」至今10年，終於在本屆獲得「綜藝節目主持人獎」；而綜藝節目最大獎「綜藝節目獎」則是由胡瓜所主持的「最強綜藝秀」奪獎。
「綜藝大熱門」6度入圍金鐘獎，本屆金鐘獎不僅是該節目首度得獎，也是主持人之一陳漢典出道18年首度獲獎，讓在台上一度哽咽，說道這是他的出道成年禮，提醒他不要忘記出道第1天的熱情。
「最強綜藝秀」自去年8月播出至今年7月，目前暫停拍攝，該節目每集都會邀請表演者、特技達人等展示各種才藝或特技表演，如高空鋼管，空中特技等等。至於節目有沒有機會復播？胡瓜表示要考慮一下。
節目類
綜藝節目獎：
最強綜藝秀
節目類節目創新獎：
為你唱情歌 A Song For You
綜藝節目主持人獎：
吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】／綜藝大熱門
節目類導播獎：
可樂【吳佩諭】／原子少年 ATOM BOYZ
益智及實境節目獎：
來吧！營業中
益智及實境節目主持人獎：
曾國城／一字千金 筆武大匯
節目類聲音設計獎：
李東熙／我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山
節目類美術設計獎：
王喬逸、郭嘉霖、2DOGG【蔡祥煌】／大嘻哈時代2
節目類燈光獎：
吳玉麟、羅林軒、吳承翰／大嘻哈時代2
兒童少年節目主持人獎：
王伯源／一樣不一樣
少年節目獎：
小O事件簿
兒童節目獎：
叫我野孩子
動畫節目獎：
樹人大冒險
生活風格節目主持人獎：
王浩一、劉克襄／浩克慢遊
生活風格節目獎：
我在工場拍拍手
自然科學及人文紀實節目主持人獎：
陳明章、蕭詩偉／聽！台灣在唱歌
人文紀實節目獎：
南國啟示錄
自然科學紀實節目獎：
天選之島
節目類導演獎：
張皓然／公視紀實-獨弦之歌
節目類剪輯獎：
廖鏡文／另一種注目-我討厭我的名字
節目類攝影獎：
張皓然／公視紀實-獨弦之歌
最具人氣綜藝節目獎：
飢餓遊戲
【特別貢獻獎】
丁強