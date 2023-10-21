加賀屋重磅祭出「指定日」搶先Go

一年一度的雙11購物節即將登場！不管是不是光棍，歲末年終的好時節就是現在，因應雙11活動飯店餐飲業者無不使出渾身解數大放利多折扣也多，趁著年底安排歇心放鬆的輕旅行，除了要好好犒賞一下辛苦的自己外，更要省時省荷包！

日勝生加賀屋於10月19至11月11日重磅端出年度最有誠意「快閃歡慶雙11」住房專案。凡11月11日前透過飯店官網或電話預訂非週六的「指定日」住房，即享7折房價優惠。只要2人同行「雙11 Flash Sale指定日」一泊一食13,200元直接入住園景雅致套房，讓您沉浸在和風榻榻米空間和舒適寬心的日式客室裡，免費享用客房迷你吧再搭配純日式自助早食，隨時舒心暢享館內天然白磺溫泉美人湯等設施。

除上述專案內容「雙11 Flash Sale指定日」一泊二食18,500元，更可品嘗天翔日式餐廳林田昌人(Masato Hayashida)料理長，蒐羅當季旬鮮與在地食材，而是食藝、食材與食器都精采的秋季會席饗宴，餐後再去夕月Bar淺嚐人氣純米大吟釀，緩緩開啟微醺舒心的夜晚，享受一整夜靜瑟時光。

隨著天氣逐漸轉涼，北投溫泉泡湯季節即將開跑，您有想好要怎麼規劃了嗎？加賀屋人氣商品「秋冬一日暢遊案」更是熱門之選，雙人獨立湯屋結合私密套房格局或是天然白磺大眾湯池，皆可彈性搭配天翔廳午餐或晚膳，享受不被打擾的小時光，全然沉浸於美人湯的溫柔膚觸，靜心放鬆全然舒暢；用美味滿足食慾之旅，用好湯撫慰身心饗宴；雙人湯屋一日遊專案平日8,680元起，含景觀湯屋90分鐘、午餐會席料理2客。

白磺大眾湯一日遊專案平日每人2,780元起，有白磺溫泉池、山泉冷水池、烤箱、蒸氣室還有深受國外泡湯客喜愛的「足湯」等舒適休憩空間任您使用，還有加賀屋獨有的北投石檜木岩盤浴套房，岩盤浴又號稱為「乾式溫泉」，北投石更是唯一以台灣地名命名的珍稀溫泉礦物，岩盤浴課程共90分鐘並採預約制，主要藉由變換正躺、側躺及趴躺的姿勢溫熱身體不同部位，幫助排汗和促進循環，讓旅客感受道地玉川溫泉著名的湯療文化。這個秋冬時節，就來一場身心療癒的溫泉舒心之旅吧！