桃園護國宮 2023太子忠孝文化季完美落幕

為期五天的桃園年度廟會慶典盛事【太子忠孝文化季】，昨晚終於完美落幕，今年邁入十周年跟過往有些不同，滿滿的亮點至今仍令人回味再三。除了護國宮絕無僅有的「獨腳太子」坐釘椅、真人版五營將軍、女力護轎、48個志工陣頭等，今年還有可愛娃娃兵團加入、專屬太子爺主題曲、全台首創以宮廟為主體的大型煙火秀，以及來自海外信眾和宮廟共襄盛舉，如新加坡的萬禮北極宮、玉旨天地殿、韭菜芭城隍廟，以及新加坡麗星網路直播台等，特別飛來台灣參與護國宮太子爺五夜暗訪、安魂路祭。

夜巡徒步40公里 首創宮廟主體煙火秀

今年的夜巡路線與以往不同，在太子爺從桃園護國宮起駕後，五天的路線跨越桃園區和八德區，全程徒步約40公里，太子爺降駕坐釘椅轎，巡安地方賜福信眾，拜訪多間民間宮廟與地方巷弄，進行路祭安撫孤魂。最後一天是太子忠孝文化季活動的整場夜巡最重要的環節之一，太子爺前往駐駕點霄裡玉元宮向玉皇上帝交旨，稟報夜巡活動大功告成，路線走中正路接建國路後轉至中路街、國豐街，最後回到桃園護國宮，賜福途中也處處可見虔誠的居民，沿途擺出案桌或是太子爺公最鍾愛的水果迎接太子爺，期待得到保佑，只要看到有信徒設案或有求於祂，太子爺公也一定會停下來為民眾祈福加持。同場加映的驚喜則是藝人柯大堡再次現身，於聖駕前近距離獻唱，只見太子爺公跟著旋律擺動、很是開心！最後聖駕回到護國宮，在48個陣頭一一向太子爺公巡禮後，大家屏息欣賞護國宮全台首創的「以宮廟為主體煙火秀」。長達五分鐘的壯觀煙火璀璨奪目、變化萬千。上百支的巨大煙火在空中綻放，彷彿整個桃園地區隨着煙火而光彩一瞬，在激動人心的巨響和脆響中，也為活動畫下一個完美的句點。

太子降駕指點迷津徵求志工齊心服務

最後在熱鬧活動漸歸於平息之際，由護國宮師娘率領太子管理委員會及貴賓回到大殿進行團拜，參與夜巡回鑾安座大典，稟告太子爺太子忠孝文化季圓滿落幕，現場也有一群義女送蛋糕為太子爺公提前祝壽。今年2023年是夜巡邁入十週年紀念，太子爺公特別降旨於10月22日太子聖誕前一天，舉辦「太子收契子活動」活動，機會千載難逢；同時在農曆9月9日下午兩點，進行明年度夜巡的爐主和副爐主頭家的擲杯，邀請大家來護宮宮拜拜；護國宮太子爺也有親自降駕辦事，讓民眾有機會貼近太子爺請求指點迷津，有需要的信眾可至桃園護國宮官方粉絲團查詢辦事時間。護國宮目前徵求志工中，請求大家一起為神明服務，讓宗教文化傳承，延續台灣美好的百年香路！