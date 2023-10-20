他天天喝超過10罐啤酒，頭暈、走路不穩不是醉　竟是罹「1症」險喝掛

【健康醫療網／記者王冠廷報導】56歲王先生長期酗酒且有肝硬化病史，卻依然從白天喝到晚上，直到步態不穩、頭暈被帶到門診就醫，檢查後發現嚴重低血鈉，加上血液滲透壓及尿液滲透壓都偏低，合併家屬敘述連假期間，他天天都喝超過10罐啤酒，確認是「啤酒性低血鈉症(beer potomania)」，警告務必戒酒，以免危及生命。

鈉是重要電解質 缺乏產生低血鈉

亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師、腹膜透析室主任林軒任表示，鈉離子是人體重要的電解質，對於神經和肌肉系統的運作非常重要，一旦發生過高或過低，都會產生重大影響，會有頭暈、噁心嘔吐或是肌肉無力等症狀，嚴重者甚至會出現意識不清或昏迷。其中以「啤酒性低血鈉症」是特別但不少見的原因，致病原因主要是長期大量攝取啤酒或其他低鈉飲料，加上啤酒中的酒精具有抗利尿效應。

啤酒性低血鈉症 酗酒程度決定形成時間

林軒任主任提醒，啤酒常被視為高卡路里飲料，酗酒者甚至會偏好啤酒作為營養來源，而忽視其他更營養豐富的食物，導致腎臟中的抗利尿激素(ADH)被壓抑，尿中滲透壓急劇下降，但鈉離子依然攝取不夠，進一步加重低血鈉的形成，而啤酒性低血鈉症往往需要2-5天以上的時間形成，端看患者酗酒的程度。

飲酒過量壞處多 節制飲酒量為不二法門

林軒任主任建議，飲酒過量不只會造成肝硬化，也會導致低血鈉症，但因為症狀多以頭暈、走路不穩表現，往往與酒醉後行為相仿，因此常常被忽視，所幸啤酒性低血鈉症的治療相對簡單，給予大量食鹽水治療外，並建議限制水分攝取以及酒類攝取量，通常一兩天內症狀就可改善，但酗酒者務必要節制飲酒量，並保持均衡飲食，千萬不要喝酒後幾乎都不進食或應尋求專業來幫助戒斷。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59595

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