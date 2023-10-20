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台灣包機以色列撤僑 9名國人登機、137人選擇留下

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/20 18:53
2023年10月20日，台灣撤僑包機自以色列台拉維夫起飛。（圖／外交部）

2023年10月20日，台灣撤僑包機自以色列台拉維夫起飛。（圖／外交部）

因應以巴緊張情勢持續升高，我國駐以色列代表處安排由以色列籍 ISRAIR 航空公司執飛的撤僑專機，已於 20 日當地時間中午 12 時 40 分（台北時間 17 時 40 分）自台拉維夫起飛，預計同日下午抵達羅馬國際機場（FCO）。

外交部表示，撤僑專機共搭載 14 人，其中 9 人為僑胞及國人，另基於人道及互助考量，該專機也搭載我國友邦瓜地馬拉僑民 4 人及巴拉圭僑民 1 人。2 名原先登記搭乘的瓜國僑民，因故臨時放棄搭機。我國駐義大利代表處將派員前往羅馬機場接應，後續行程將由搭乘專機的國人自行安排返國或前往其他國家。

依駐處掌握，目前仍在以色列的僑民及眷屬有 137 人，其中 12 人是學生。外交部指出，由於在以色列國人多是與以國人士通婚，撤僑專機辦理過程中，駐處雖數度聯繫，並強力建議僑民及眷屬離境以維護安全，但僑民經考量家庭及個人因素，均無意願離開。

外交部承諾，駐處將持續與當地國人透過安全聯絡網群組、緊急聯絡電話，提供保僑護僑資訊及即時協助與服務。另，駐處專機資訊公布後，曾接獲 35 名中國籍僑民聯繫想搭專機，駐處同意基於人道考量協助，並請他們提交護照資料以利作業，但後續沒再接到任何回應。

台灣包機以色列撤僑 9名國人登機、137人選擇留下
2023年10月20日，台灣撤僑包機自以色列台拉維夫起飛，僑胞辦理登機。（圖／外交部）

台灣包機以色列撤僑 9名國人登機、137人選擇留下
2023年10月20日，台灣撤僑包機自以色列台拉維夫起飛，僑胞在機場合照。（圖／外交部）
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更新時間 : 2023-10-20 20:00 GMT+08:00

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