南韓：金正恩每年進口數億至數十億韓元奢侈品　遭制裁的北韓如何秘密進口？

北韓長期面臨糧食危機，金正恩一家卻時常被拍到使用名牌包、名牌錶或坐高級進口車，南韓當局稱，金氏家族每年進口數億至數十億韓元的奢侈品（約台幣239萬至2390萬元以上）。

南韓統一部19日表示，對北韓供應奢侈品一事違反聯合國安理為對北韓的制裁，且金正恩一家的相關信息是絕對機密，因此無法掌握準確的數據，但根據脫北者的證詞，以及情報當局根據當地情報的推測，北韓每年為金正恩一家進口數億至數十億韓元的奢侈品。

統一部表示，雖然新冠肺炎大流行期間北韓封鎖國進，因此進口規模暫時減少，但從去年下半年開始恢復。據推測，購買的品項是由平壤的書記室或「最高層」直接挑選。

然而，禁止珠寶、手錶、名牌包等奢侈品進口北韓為聯合國安理為對北韓制裁的項目之一，因此北韓會透過親北韓的國家，或是被派遣到歐洲的公務員購買，並運入北韓。

統一部稱，北韓會將從各國購買的奢侈品集中到中朝（北韓）邊境，透過陸運、海運或空運的方式，經過多個轉運站才會抵達最終秘密目的地－北韓。

統一部分析，在新冠肺炎大流行封鎖邊境的期間很難透國陸運輸入北韓，因此會利用貨櫃船秘密非法走私，但最近邊境有所放寬，利用貨車及鐵路運輸的比例有增加趨勢。

根據脫北者的說詞，金正恩也時常贈送奢侈品給高階官員。

統一部表示，金正恩會贈送他特別寵愛，或是在軍事領域有特別成果的幹部們高級車，也會利用金氏家族生日時或舉行勞動黨全國代表大會之時，贈送歐米茄（Omega）等瑞士製手錶或最新型攜帶式電子產品做為活動禮物。