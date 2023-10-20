墾丁海域海豚出沒　海保署呼籲：勿觸摸或追逐以免觸法

近日墾丁小灣、南灣有海豚出沒的情況，網路上也有民眾拍下與海豚共游的畫面，海洋委員會海洋保育署呼籲，與海豚共游或觸摸將對海豚造成緊迫，迫使海豚改變其自然行為，恐涉嫌違反野生動物保育法騷擾鯨豚，將可能處一年以下徒刑或併科最高三十萬元罰金。

海保署表示，本月13日海保救援網(MARN)團隊接獲民眾通報墾丁小灣有海豚出沒，即由海保署海洋保育站聯繫海巡第八巡防站加強巡邏附近海域，並提醒遊客切勿追逐、餵食、拍打水面等騷擾行為。昨（19）日下午約兩點半再次接獲民眾通報，墾丁南灣有海豚出沒的情況，海洋保育站人員偕同海巡人員至現場已未見海豚蹤跡。MARN救援團隊根據影片中海豚的行為判斷，海豚游至淺水域休息，係為減少體力消耗，躲避可能攻擊牠的生物，應盡量避免靠近導致其緊張，讓牠能自行恢復到可以回到深水區正常生活。今日(20)下午海洋保育站人員與海巡人員再次前往海灘向民眾勸導。

海保署說明，民眾於野外遭遇鯨豚應與鯨豚保持一定距離，切勿企圖靠近與其共游、觸摸、餵食或拍打水面驚擾，倘若造成鯨豚個體或族群的行為改變，表示鯨豚可能已受到人為的干擾，請前往墾丁遊玩的民眾應特別注意，以避免因騷擾鯨豚觸法。

海保署強調，所有鯨豚都屬保育類動物，如果蓄意對保育類動物騷擾，依據野生動物保育法第42條，可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰金，請民眾千萬不要以身試法。

海保署再次呼籲，若發現擱淺或需要救援的鯨豚或海龜，為了自身以及動物的安全，請勿在沒有專業指導下，任意對動物進行處置，應趕快撥打海巡「118」專線或通知所在縣市海洋保育主管單位，盡可能提供詳細發現地點、時間及敘述動物狀況，才能讓海保救援網(MARN) 專業團隊能在最短時間內前往救援。