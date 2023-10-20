Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

墾丁海域海豚出沒　海保署呼籲：勿觸摸或追逐以免觸法

By 台灣英文新聞
2023/10/20 17:32
圖／海保署

圖／海保署

近日墾丁小灣、南灣有海豚出沒的情況，網路上也有民眾拍下與海豚共游的畫面，海洋委員會海洋保育署呼籲，與海豚共游或觸摸將對海豚造成緊迫，迫使海豚改變其自然行為，恐涉嫌違反野生動物保育法騷擾鯨豚，將可能處一年以下徒刑或併科最高三十萬元罰金。

海保署表示，本月13日海保救援網(MARN)團隊接獲民眾通報墾丁小灣有海豚出沒，即由海保署海洋保育站聯繫海巡第八巡防站加強巡邏附近海域，並提醒遊客切勿追逐、餵食、拍打水面等騷擾行為。昨（19）日下午約兩點半再次接獲民眾通報，墾丁南灣有海豚出沒的情況，海洋保育站人員偕同海巡人員至現場已未見海豚蹤跡。MARN救援團隊根據影片中海豚的行為判斷，海豚游至淺水域休息，係為減少體力消耗，躲避可能攻擊牠的生物，應盡量避免靠近導致其緊張，讓牠能自行恢復到可以回到深水區正常生活。今日(20)下午海洋保育站人員與海巡人員再次前往海灘向民眾勸導。

海保署說明，民眾於野外遭遇鯨豚應與鯨豚保持一定距離，切勿企圖靠近與其共游、觸摸、餵食或拍打水面驚擾，倘若造成鯨豚個體或族群的行為改變，表示鯨豚可能已受到人為的干擾，請前往墾丁遊玩的民眾應特別注意，以避免因騷擾鯨豚觸法。

海保署強調，所有鯨豚都屬保育類動物，如果蓄意對保育類動物騷擾，依據野生動物保育法第42條，可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰金，請民眾千萬不要以身試法。

海保署再次呼籲，若發現擱淺或需要救援的鯨豚或海龜，為了自身以及動物的安全，請勿在沒有專業指導下，任意對動物進行處置，應趕快撥打海巡「118」專線或通知所在縣市海洋保育主管單位，盡可能提供詳細發現地點、時間及敘述動物狀況，才能讓海保救援網(MARN) 專業團隊能在最短時間內前往救援。

更新時間 : 2023-10-20 20:00 GMT+08:00

最受歡迎

【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
萬聖節去哪玩？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
萬聖節去哪玩？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
【信不信由你】國民黨總統參選人侯友宜競辦關公像「青龍偃月刀」突墜地 命理師警告會出事？
【信不信由你】國民黨總統參選人侯友宜競辦關公像「青龍偃月刀」突墜地 命理師警告會出事？
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
按讚也不行？以巴衝突考驗新聞中立 6名BBC記者遭處分
按讚也不行？以巴衝突考驗新聞中立 6名BBC記者遭處分
【傳秘戀裕隆千金】涉打假球與上網簽賭•SBL球員吳季穎25萬交保　中華籃協: 永不錄用
【傳秘戀裕隆千金】涉打假球與上網簽賭•SBL球員吳季穎25萬交保　中華籃協: 永不錄用
以色列與哈瑪斯的決戰場 為何現代軍隊都怕地道戰？
以色列與哈瑪斯的決戰場 為何現代軍隊都怕地道戰？
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅