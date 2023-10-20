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以巴衝突中國網民激辯 審查制度引導自發反猶太言論

中國數字時代雜誌編輯Eric Liu表示，這些反猶太言論在網上活躍，表明中國當局對這些言論很放心。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/20 17:30
中國網民對以巴衝突看法不一激起爭論（圖／台灣英文新聞李朝儀製 使用stable diffussion）

中國網民對以巴衝突看法不一激起爭論（圖／台灣英文新聞李朝儀製 使用stable diffussion）

以巴衝突在世界各地引發各種抗爭與支持活動，近日更延燒中國社群媒體，支持以色列有權進行報復的與支持巴勒斯坦方、反猶太觀點陣營展開激烈辯論。中國媒體人指出，反猶太仇恨發言可以說是在政府審查人員的指導下自發的行為。

自哈瑪斯7日發動攻擊、以國舉國展開報復行動以來，許多中國人密切關注中東局勢的發展，並逐漸在中國社群平台微博產生意見分歧，相關討論經常登上熱搜。

儘管許多發文同情以色列遭到哈瑪斯襲擊一日逾1400人死亡，然而隨著以色列對加薩走廊展開報復行動，越來越多網民對以色列的報復行動提出質疑與批評。與此同時，更極端的反猶太觀點也漸漸增加。CNN報導指出，中國嚴格的網路審查顯然允許這樣的觀點在網路上成長氾濫。

以色列駐中國大使館公使瓦克斯（Yuval Waks）表示，中國國內「相當反以色列，在很多情況下是反猶太的。」他表示，「我們擔心這會造成一種有毒的氛圍，使得身在中國的以色列人與猶太人面臨危險，並且是嚴重的危險。」

美國之音19日報導，在以巴發生衝突後，以色列駐中國大使館開始在微博發布相關消息爭取支持，然而適得其反，中國網民在評論中攻擊猶太國家、為哈瑪斯喝彩，甚至歌頌希特勒為英雄，並將用戶頭換成中間帶有納粹標誌的以色列國旗。

以巴衝突中國網民激辯 審查制度引導自發反猶太言論
(圖／截自微博）

中國數字時代雜誌編輯Eric Liu向美國之音表示，以色列駐中國大使館近來收到更多評論，包括相當直接的仇恨、帶有反猶太主義的內容，大使館可能已經主動屏蔽了。

Eric Liu認為，這些反猶太言論在網上活躍，表明中國當局對這些言論很放心。長期以來，中國一直支持巴勒斯坦，但隨著中國在貿易、科技與外交方面尋求發揮更大作用，中國也深化了與以色列的關係。

他指出這些極端的言論「更像是一種受輿論影響的聲音」，「大多數參與者都是仇恨他人的慣犯。但它們是自發的，或著說，是在政府審查人員的指導下自發的。」

在中國，也發生以國外交人員遇襲事件。以色列時報報導，一名以色列外交人員家屬13日下午在北京一間超市門口遇襲，一名持刀53歲外籍商人揮刀行刺，受害人送醫狀況穩定，加害者犯案動機仍在調查中。

哈馬斯前領袖馬夏艾（Khaled Meshaal ）將10月13日定為「全球憤怒日」（day of rage），號召全球穆斯林反擊以國在加薩的軍事行動，以色列駐北京外交人員家屬遇刺事件發生於同一天，也令人聯想是否有關。
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反猶太
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