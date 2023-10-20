富邦長春公開賽第二輪　泰國名將瓦拉川繼續保有兩桿領先優勢

56歲的泰國名將瓦拉川(Thaworn Wiratchant)今天在富邦長春公開賽第二輪挺住同組的新加坡選手馬瑪(Mardan Mamat)的節節進逼，最後在近乎夏天的炎熱天候下擊出平標準桿的72桿，總桿仍以-3桿的141桿繼續領先群雄。馬瑪則利用前九洞的四隻小鳥繳出70桿佳績，總桿143桿，兩桿之差緊追在後。
台灣名將呂文德(52)第二輪則奮力擊出73桿，目前仍以地主選手中最佳的144桿總桿，排名第三。2014富邦長春公開賽冠軍韓國選手金鐘德(Kim Jong-duck)，今天則是靠技驚四座的兩隻老鷹繳出全場最佳的68桿佳績，總桿提升為145桿，與泰國選手托馬倫•斯瑞羅(Thammanoon Sriroj)並列第四。
保有亞巡賽18座冠軍最高紀錄的瓦拉川，其中有四座冠軍就是在台灣斬獲，包括2004三商杯台灣名人賽、2005台灣公開賽以及2010與2013仰德TPC錦標賽。瓦拉川今天前半場仍保有昨天的高水準，打完九洞進帳一桿；可惜後九洞後繼乏力，沒有再射下小鳥，反而在第18洞因為錯失果嶺吞下再見柏忌，最後以72桿作收。瓦拉川表示明天決賽他將全力以赴，希望能為自己再添一座冠軍。
兩週前曾前來老淡水球場參加三商杯台灣名人賽的馬瑪透露，那場比賽的經驗對他頗有幫助；這場比賽雖然因為是長春賽，距離稍微短一些，但難度還是相當高，因此他今天能打出低於標準桿兩桿的成績感到滿意。馬瑪曾於2006年稱霸新加坡名人賽，由於那場比賽當年是歐巡賽與亞巡賽的共站比賽，因此也是史上第一位拿下歐巡賽冠軍的新加坡選手。
呂文德則表示今天的推桿沒有手感，第10洞抓小鳥的博蒂推桿在洞口前打住，然後第14洞果嶺推桿在距離不遠的情況下又出現三推，吞下柏忌。呂文德表示：「今天後九洞推桿失靈；但高爾夫就是這麼好玩：我覺得推得不錯，但球就沒照我的意思滾進洞。」
另一方面，金鐘德今天第七洞從果嶺右側第三桿直接切球進洞，射下第一隻老鷹；第16洞第二桿他又從100碼的距離直接把球灌進洞中，這兩隻令人嘖嘖稱奇的老鷹也讓首輪表現失常的他，排名一口氣衝上並列第四。不過，金鐘德透露這並非是他的個人最高紀錄，因為他之前曾在菲律賓的比賽中於單回合射下三隻老鷹！
年輕時曾是網球選手、中年才因工作轉戰高爾夫的我國選手徐國雄，今天則跟首輪一樣穩健地以73桿作收，目前以146桿總桿排名第六，一桿之多領先衛冕冠軍蔡啟煌。徐國雄表示這場比賽沿續台灣名人賽的球場設定，長草長、球道窄，「對我們長春選手來說頗為吃力；但比賽都是這樣，大家的機會都均等。」
另一方面，今天同步開打的超級長春組比賽，同樣也是好球連連！陳志明今天在第10洞下球車時不慎拉傷了腰，但緊急處理拉筋後仍繼續忍痛比賽，最後奮力擊出73桿，暫時取得領先；「小巨人」黃世和則以76桿，排名第二。
值得一提的是，現年83歲的比賽共同創辦人謝敏男今天也以81桿繳卡，再度完成「同齡同桿」(age shot)的壯舉。謝老師賽後一直關注瓦拉川、托馬倫等外籍選手的成績，因為他在2003與2005年曾擔任朝王盃隊長，率領亞洲隊兩次擊敗實力高超的日本隊，而當時這些選手就是亞洲隊的隊員。
大會今天完成一般長春組第二回合比賽後，取成績在+21桿以內的前62名選手晉級明(20)日的第三回合決賽，超級長春組明天也將進行第二輪決賽。比賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍前往老淡水球場，或透過線上直播掌握即時賽況，為喜愛的選手加油打氣。
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泰國名將瓦拉川打完前兩回合繼續保有兩桿優勢，暫居第一。（圖／富邦金控）
呂文德(52)目前仍以地主選手中最佳的144桿總桿，排名第三。（圖／富邦金控）
金鐘德今天演出單日獵下兩隻老鷹的美技，繳出今日全場最佳的68桿。（圖／富邦金控）
陳志明超級長春賽首日強忍背傷仍打出全場最佳之73桿。（圖／富邦金控）
83歲的謝敏男今天再度完成「同齡同桿」壯舉。（圖／富邦金控）