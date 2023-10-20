富邦長春公開賽第二輪　泰國名將瓦拉川繼續保有兩桿領先優勢

56歲的泰國名將瓦拉川(Thaworn Wiratchant)今天在富邦長春公開賽第二輪挺住同組的新 加坡選手馬瑪(Mardan Mamat)的節節進逼， 最後在近乎夏天的炎熱天候下擊出平標準桿的72桿，總桿仍以-3 桿的141桿繼續領先群雄。馬瑪則利用前九洞的四隻小鳥繳出70 桿佳績，總桿143桿，兩桿之差緊追在後。

台灣名將呂文德(52)第二輪則奮力擊出73桿， 目前仍以地主選手中最佳的144桿總桿，排名第三。2014富邦 長春公開賽冠軍韓國選手金鐘德(Kim Jong-duck)， 今天則是靠技驚四座的兩隻老鷹繳出全場最佳的68桿佳績， 總桿提升為145桿，與泰國選手托馬倫•斯瑞羅( Thammanoon Sriroj)並列第四。

保有亞巡賽18座冠軍最高紀錄的瓦拉川， 其中有四座冠軍就是在台灣斬獲，包括2004三商杯台灣名人賽、 2005台灣公開賽以及2010與2013仰德TPC錦標賽。 瓦拉川今天前半場仍保有昨天的高水準，打完九洞進帳一桿； 可惜後九洞後繼乏力，沒有再射下小鳥，反而在第18洞因為錯失果 嶺吞下再見柏忌，最後以72桿作收。 瓦拉川表示明天決賽他將全力以赴，希望能為自己再添一座冠軍。

兩週前曾前來老淡水球場參加三商杯台灣名人賽的馬瑪透露， 那場比賽的經驗對他頗有幫助；這場比賽雖然因為是長春賽， 距離稍微短一些，但難度還是相當高， 因此他今天能打出低於標準桿兩桿的成績感到滿意。馬瑪曾於200 6年稱霸新加坡名人賽， 由於那場比賽當年是歐巡賽與亞巡賽的共站比賽， 因此也是史上第一位拿下歐巡賽冠軍的新加坡選手。

呂文德則表示今天的推桿沒有手感，第10洞抓小鳥的博蒂推桿在洞 口前打住，然後第14洞果嶺推桿在距離不遠的情況下又出現三推， 吞下柏忌。呂文德表示：「今天後九洞推桿失靈； 但高爾夫就是這麼好玩：我覺得推得不錯， 但球就沒照我的意思滾進洞。」

另一方面，金鐘德今天第七洞從果嶺右側第三桿直接切球進洞， 射下第一隻老鷹；第16洞第二桿他又從100碼的距離直接把球灌 進洞中，這兩隻令人嘖嘖稱奇的老鷹也讓首輪表現失常的他， 排名一口氣衝上並列第四。不過， 金鐘德透露這並非是他的個人最高紀錄， 因為他之前曾在菲律賓的比賽中於單回合射下三隻老鷹！

年輕時曾是網球選手、中年才因工作轉戰高爾夫的我國選手徐國雄， 今天則跟首輪一樣穩健地以73桿作收，目前以146桿總桿排名第 六，一桿之多領先衛冕冠軍蔡啟煌。 徐國雄表示這場比賽沿續台灣名人賽的球場設定，長草長、球道窄， 「對我們長春選手來說頗為吃力；但比賽都是這樣， 大家的機會都均等。」

另一方面，今天同步開打的超級長春組比賽，同樣也是好球連連！ 陳志明今天在第10洞下球車時不慎拉傷了腰， 但緊急處理拉筋後仍繼續忍痛比賽，最後奮力擊出73桿， 暫時取得領先；「小巨人」黃世和則以76桿，排名第二。

值得一提的是，現年83歲的比賽共同創辦人謝敏男今天也以81桿 繳卡，再度完成「同齡同桿」(age shot)的壯舉。謝老師賽後一直關注瓦拉川、 托馬倫等外籍選手的成績，因為他在2003與2005年曾擔任朝 王盃隊長，率領亞洲隊兩次擊敗實力高超的日本隊， 而當時這些選手就是亞洲隊的隊員。

大會今天完成一般長春組第二回合比賽後，取成績在+21桿以內的 前62名選手晉級明(20)日的第三回合決賽， 超級長春組明天也將進行第二輪決賽。比賽現場不收門票， 歡迎球迷踴躍前往老淡水球場，或透過線上直播掌握即時賽況， 為喜愛的選手加油打氣。

l 10/19-20精彩賽事直播及每日賽事精華影音， 請鎖定富邦官方Youtube頻道：https://bit. ly/46r6XQK

l 賽事官網：https://fubon.vvdemo.com/ tw/schedule.html

泰國名將瓦拉川打完前兩回合繼續保有兩桿優勢，暫居第一。（圖／富邦金控）

呂文德(52)目前仍以地主選手中最佳的144桿總桿，排名第三。（圖／富邦金控）

金鐘德今天演出單日獵下兩隻老鷹的美技，繳出今日全場最佳的68桿。（圖／富邦金控）

陳志明超級長春賽首日強忍背傷仍打出全場最佳之73桿。（圖／富邦金控）

83歲的謝敏男今天再度完成「同齡同桿」壯舉。（圖／富邦金控）