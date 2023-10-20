新北首創AI/AR棒球應援舞激勵小將展現棒球魂　揮出世界第1棒

新北市112學年度市長盃三級棒球錦標賽今（20） 日於土城綜合棒壘球場舉行閉幕典禮，嶄新AI/AR棒球應援舞成 焦點，以棒球熱情和創新亮點為今年精彩賽事畫下精彩句點。 教育局副局長劉明超表示今年的比賽格外激烈， 各隊為金牌而戰的球技和態度都值得學習，激勵更多球員全力以赴， 追求卓越。

教育局表示，新北市市長盃三級棒球錦標賽邁入第11年， 是基層棒球的重要賽事，積極推廣棒球普及運動風氣， 培養更多優秀棒球好手，提升基層棒球技術水準。今年共計有66支 球隊參加，創歷年新高，分為少棒組、青少棒組、青棒木棒組、 青棒鋁棒組及青棒高中社團組三級五組，自9月4日起在三重棒球場 、重新棒壘球場、大都會球場及中山球場熱烈競技， 決賽也透過網路頻道進行轉播， 讓更多人能夠欣賞到球員們全力以赴比賽的精彩瞬間。

閉幕典禮首先由「棒門禮讚」揭開序幕， 向過去一年表現精采的球員和教練致敬，透過門禮的形式， 將新北小將球員英雄的事蹟呈現在大家面前， 這不僅是對棒球運動的敬意，也是對棒球文化的傳承和弘揚。 鶯歌工商棒球教練王傳家分享提及在比賽中讓球員們學習到堅持與專 注，往往比賽事的勝負更具有意義，各位選手全力以赴， 培養團隊合作和競技精神，充分展現最好的球技， 為自己也為新北創造好的佳績。

典禮中另一項亮點是新北首創滿腔熱血的應援舞MV， 敘述新北男孩奮力揮出紅不讓的故事…展現新北市「年輕強棒」 的堅強實力與熱血毅力。為推廣新北市三級棒球運動，凝聚向心力， 本年度教育局更創意打造新北棒球專屬的青春澎湃應援曲「 熱血悍將」，運用科技教育工具結合AI/AR互動反饋模式， 提供新北棒球選手，透過校園通app免費學習舞蹈動作， 展現新北棒球活力與精神。而獨特AI/AR棒球應援舞， 將棒球場景帶入現實生活與學生互動， 呈現出前所未見的棒球場上的視覺盛宴，彷彿置身於現場， 與球員們一同歡呼雀躍。

教育局表示，新北市市長盃三級棒球賽是體育交流的平台， 也是培養未來棒球英才的搖籃，希望通過這樣的賽事， 能夠為新一代的棒球選手鋪平道路，期待他們未來有好的表現， 同時也希望透過三級棒球特色賽事，整合新北U-12、U-15、 U-18全國及國際特色盃賽，建立新北棒球特色賽事品牌， 展現新北市對棒球運動的用心與熱情，也開啟國際運動文化交流。