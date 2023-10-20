新北發布全國第1本「Bard AI教育手冊」 用AI幫助教育

新北市教育局今(20)日辦理「Bard AI教育手冊」發布記者會，推出全國第1本「Bard AI教育手冊」，以Google的生成式AI—Bard為主軸， 提供教師從最基礎的AI入門到親師生運用規範、課程設計、 教學規劃與學校推廣，協助教師掌握AI教學力，用AI幫助教育， 透過創新思維，提升學生學習成效。

教育局副局長歐人豪表示，2022年新北市推出全國第1本「Go ogle for Education 學習手冊」，內容搭配Google應用程式的使用方式以及教學運 用，讓使用者更快速上手，廣受好評；這次所發表的Bard AI教育手冊將AI科技、學科內容、 教學經營三者做全盤式的統整與應用，因應世界趨勢，113年將彙 整輔導團創新教學的教案成果納入手冊， 樹立典範讓全國教師有所依循。

Bard是Google開發的生成式AI，具備強大的文字生成、 翻譯、創意寫作、及資訊搜索能力，對於教師教學、 行政運用都是非常好的數位幫手。新北市目前也完成整體規劃，在1 12學年度國教輔導團培訓計畫中，除了協助各領域輔導團教師取得 GCE認證之外，也將Google Bard及生成式AI納入培訓計畫， 期盼由輔導團教師發揮教學專業設計，創作應用AI融入教學的各種 教案。

記者會上邀請到手冊編輯組長龍埔國小施信源老師搶先曝光手冊內容 ，包含Bard的概述、基本操作、以及多元化的教學應用，例如： 以Bard生成各種文稿、圖像辨識、資料搜索等， 可以提升教師教材準備效率與教學上的豐富性； 而且在手冊中也提供給老師如何與家長、學生溝通AI應用準則， 讓教師在AI數位素養的培養上能夠確實掌握方向。

而拿到Google教育家第1級及第2級認證的龍埔國小老師蔡汶 蓁表示，Bard提升了備課的效率，不論任何疑難雜症，只要丟上 Bard，就能夠得到答案！試閱了手冊內容，讓人更加了解如何將 AI運用於教育上，也更加期待AI工具融入教師教學的教學示例。 6年級的余承錞同學也說，老師用了Bard輔助教學後， 讓我們不用再互相交換考卷批改，也會回答許多問題， 簡直就像多了一位助教呢！

教育局強調，目前手冊特地規劃數位閱讀版本與下載版本， 除了著眼因應AI快速發展，讓數位內容能隨時更新， 也提供全國民眾線上閱讀或下載運用，以發揮共享智慧、 協作創新的未來教育。自即日起， 全國親師生都可至新北市教育局電子公告欄與新北學Bar之Fac ebook、Telegram及LINE社群，就可以看到「Ba rd AI教育手冊」的連結，歡迎大家點選閱讀或下載運用。