近年戰爭攻擊醫療設施事件不斷　WHO：以巴衝突至今已逾136起

醫院是戰爭中傷者、難民可尋求避難的場所之一，但在以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰爭中，對醫院的攻擊正在增加。

根據韓聯社，世界衛生組織（WHO）19日表示，自以巴衝突7日爆發衝突以來，對巴勒斯坦自治地區內醫療設施的攻擊多達至少136次，加薩走廊發生了59次，東耶路薩冷等約旦河西岸發生77次。據調查，因遭受攻擊而死亡的醫療人員有至少16人。

而根據國際人權團體「紛爭地區醫療保護聯盟」（SHCC， Safeguarding Health in Conflict Coalition）統計，僅開戰後的第一週，以色列及加薩地帶就發生了94起醫療設施攻擊事件，死亡和受傷的醫護人員分別為29人及24人。

包含醫院在內的醫療設施，在戰爭中不僅有著醫治傷者的功能，也是難民可尋求保護的避難所，因醫療設施受到規制武裝衝突的國際人道法嚴格保護，所以相對較安全。

17日加薩走廊阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）在晚間遭遇空襲，哈瑪斯及以色列皆推託為對方所為，哈瑪斯當局稱有500人罹難，而根據美國情報局推算，有100至300人死於這場攻擊。

報導指出，根據「日內瓦公約」和「國際刑事法院羅馬規約」等被稱為戰爭法的國際人道法體系，嚴格限制對醫療設施的攻擊，不允許任何一方以任何理由攻擊醫療設施，除非該設施改建成軍事基地，不然可能會涉及戰爭罪。

儘管有著這些限制，在過去10年內，各個衝突地區對醫療設施的攻擊越來越頻繁，根據SHCC統計，與2021年相比，2022年全世界對醫療設施攻擊的事件增加了45%，逾2000件。大部分攻擊發生在去年2月持續至今的烏克蘭戰爭，內戰不斷的緬甸也經常發生。

專家認為，不斷發生攻擊醫療設施事件的原因是缺乏保護對策，且即使不是直接目標，而是不小心攻擊到醫療設施，也算是違反國際人道主義法，因攻擊的一方有義務避免這類事情發生；也有人指出，不斷發生此類事件的原因，是因為沒有人對此進行懲罰。

醫師人權協會（PHR，Physicians for Human Rights）事務局長Sam Zarifi接受美國NBC採訪時批判道，烏俄戰爭及以巴衝突對醫療設施的攻擊次數似乎大幅增加，但好像被賦予了免罪權，至今誰都沒有被起訴。

Zarifi稱，各國政府和國際刑事法院等國際機構應負責著手起訴，至少讓各國知道「有可能會被追究責任」，有助於預防這類殘酷行為。