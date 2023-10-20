【TSMC往哪去?】郭台銘：要台積電留下•不是靠命令　楊應超: 不能把鳳凰城當台灣竹科

台積電宣布不進駐龍科三期後，設廠議題受關注。鴻海創辦人郭台銘今天(20日) 說，要台積電留下不是靠下命令，台積電設廠要有水電、土地和規劃，但政府都沒做，不肥養經濟還殺雞取卵。

郭台銘: 未來將推動經濟改革工程

郭台銘今天到桃園市平鎮褒忠祠參拜時致詞表示，烏克蘭戰爭還沒結束，現在又爆發以巴戰爭，台灣曾幾何時也戰爭過，花了很多的努力才和平；以色列情報系統是世界頂尖，卻說失靈就失靈，戰爭說爆發就爆發，讓人民被砲彈摧殘。

郭台銘也說，聯合國安全理事會18日表決巴西提案人道援助在加薩的巴勒斯坦人，12票贊成、2票棄權，美國反對，提案遭否決，這證明強權政治對平民老百姓受戰火波及的不幸一再發生。

郭台銘說，兩岸和平極其重要，要記取世界上正在發展的事、避免在台灣發生，所以兩岸要坐下來談。他5月在金門發表和平宣言，8月在金門發表「金門和平倡議」，推動兩岸和平，「民進黨不談，我願意談，開始談總比沒有談好」。

根據中央社，郭台銘指出，他要推動經濟改革工程，例如最近的台積電設廠事件，他不擔心台積電的訂單，他擔心的是有沒有電給台積電，現在連核能問題都還沒有解決。

郭台銘說，要把台積電留著不是靠下命令，要台積電設廠也不是政治叫他來設廠；台積電的設廠，政府有沒有提供良好的水電、人才、土地和規劃，這些是政府該做的事，但政府都沒做，沒有肥養經濟還殺雞取卵。

郭台銘也說，政府浪費了國家資源，把那些可以省下來、用錯的錢，用在人民的福利上綽綽有餘；他參選的目的只有一個，為2300萬人民盡忠服務、鞠躬盡瘁、死而後已。

徐旭東: 逆全球化情勢下

企業面對各種地緣政治問題

另一方面，遠東集團董事長徐旭東日前出席遠見高峰會專題論壇時則表示，原本只要產品做得夠好、夠便宜，就能賣到全世界，現在企業被要求須有一定比例在當地市場生產，這是很大挑戰；企業現在面對各式各樣的地緣政治問題，不講經濟理論，而是講政治理論。

中央社報導，徐旭東18日出席遠見高峰會專題論壇，以「逆全球化企業全球布局新思維」為主題，與其他專家一起分享看法。

他指出，世界局勢正在改變，本來只要產品做得好、做得便宜、技術夠水準，就能賣到全世界，現在不是這樣，必須有一定比例在當地市場生產，這是很大的挑戰。

徐旭東表示，遠東集團曾在美國購買工廠改造，與當地員工開會時，發現必須管理多達19個合約，乍看需要一段時間釐清，為此遠東集團派出123名員工到美國，只花3個多月就讓工廠開始運作，證明「人力管理」很重要。

他直言，台灣員工吃苦吃慣了，可以從早做到晚；企業如果想要達成全球化，必須訓練出夠水準的人員。

楊應超: 往後全球科技走向兩系統

將以美國或中國為中心

出席同一場專題論壇的美商科克蘭資本董事長楊應超表示，在產品全球化思維下，每個零件交給專家做是最有效率的方法，到成本最低的國家生產最合理。

他指出，美國前總統川普（Donald Trump）當初競選時，挑起美中貿易戰，是為了政治利益，意外發現中國半導體發展很落後，再扣上國安的大帽子，更容易打美中貿易戰。

楊應超認為，往後全球科技將走向兩個系統，以美國或中國為中心，從商業角度看，全球化是成本最低、最好的方法，然而就投資角度，千萬不能選邊站，兩邊都要交朋友，才能掌握不同的商機。

楊應超說，台灣企業先前到中國發展都非常順利，因為同文同種，方便溝通；不過晶圓代工廠台積電赴美設廠就踢到鐵板，文化差異是最大問題，例如美國人不太願意加班，「台積電把鳳凰城當成新竹科學園區，是不行的」。