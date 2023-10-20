加味菸一樣傷身！國健署：香料造成低危害假象 台灣女性、學生使用比率增

衛生福利部國民健康署示警，台灣使用加味菸的比率有增加之勢，女性與學生尤然，呼籲國人應正視加味菸的風險，危害並不亞於一般菸品。

根據國健署，2022 年 18 歲以上國人吸菸行為調查中，吸菸者使用加味菸的比率為 18.2%，高於 2020 年的 15.6%。其中，女性吸菸者使用加味菸的比率為 43.8%，明顯高於男性的 14.3%。

另，2021 年青少年吸菸行為調查中，每 10 名青少年吸菸者中，就有4名使用加味菸（國中 34.0%、高中職 42.8%），特別是女生的使用比率高於男生（國中女生為 57.2% ，高於男生的 20.6%；高中職女生為 60.7% ，高於男生的 35.8%）。

國健署指出，從這三年的調查可見，加味菸品戕害了我國青少年與女性族群健康。

所謂的加味菸品，指的是添加了各種香料的菸草產品。這些香料通常為了減緩抽菸時嗆辣的不適感，提升菸品的適口性，藉以吸引未曾抽菸或剛開始抽菸的族群使用，讓使用者不知不覺成癮。此外，多樣香料其實是菸商的市場行銷策略，用來吸引年輕使用者，由於降低了嗆辣感，又多了香料，讓使用者產生愉悅感，誤以為危害較小。

國健署提醒，加味菸品與其他菸品一樣會造成健康危害，如癌症、中風、糖尿病、慢性阻塞性肺病等疾病。青少年族群更是容易受到危害，尼古丁會影響腦部發育，造成後續學習力、注意力、情緒控制上的問題，日後也更容易對其他藥物成癮。

歐盟、美國、加拿大、英國等先進國家對菸品添加物已開始管制。台灣方面，為保護公眾遠離尼古丁危害，今年 3 月施行修訂後的《菸害防制法》，其中第 10 條授權中央主管機關訂定禁止菸品添加物之規定。衛生福利部前已預告「菸品禁止使用花香、果香、巧克力及薄荷口味之添加物」草案，參考世界衛生組織菸草控制框架公約（FCTC）之實施準則建議，目前仍在廣納意見。

* 吸菸有害健康。* 未滿 20 歲不得吸菸。