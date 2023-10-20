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AIT主席稱不在台灣大選選邊站 談台海「不支持台獨」

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/10/20 14:48
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger)（圖／中央社）

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger)（圖／中央社）

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格第三度訪台，被外界解讀為美國面試台灣總統參選人，她19日表示，美國不會選邊站，不論誰當選美國都會與之合作；至於台海問題，「美方反對單方面改變現狀，包括不支持台灣獨立」，呼籲北京與台灣展開對話。

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger) 率團於10月15日至19日第三度訪台，期間也分別與民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三位總統參選人見面，被外界解讀為二度替美國「面試」。

相關閱讀：揪AIT主席賞台灣客家文化 　賴清德：避免「疑美論」影響台美關係

對於外界解讀，羅森伯格表示，美國在台灣大選中並無選票可投，與候選人會晤並非免面試。美國對台灣的民主及自由公正選舉充滿信心並深刻尊重，美國現在、將來都不會在台灣選舉中選邊站，也反對任何外部勢力干預或影響台灣選舉。

關於「藍白合」議題、是否曾與賴清德釐清台獨立場，她表示不會針對台灣選情動態做具體評論，與所有參選人的談話內容也都承諾保密。

羅森柏格強調，與總統參選人會晤意在了解他們對台灣的願景，並傳遞美國所關注的優先事項與利益，並建立關係基礎，未來無論誰當選，美國都準備好與之合作。

至於為何獨缺表態參選的鴻海創辦人郭台銘，羅森柏格稱，AIT是依中選會認定，具備參選資格的人選進行拜會。

關於台海問題，羅森柏格提出，台海和平穩定有利區域與全球的發展繁榮，美國期待未來兩岸以不受脅迫、台灣人可接受的方式和平解決分歧。她強調，「美方反對單方面改變現狀，包括不支持台灣獨立」，並支持兩岸展開對話，呼籲北京與參與對話。
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更新時間 : 2023-10-20 15:31 GMT+08:00

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