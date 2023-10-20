【台海戰爭推演】美國不會想「殺敵一千自損八百」中國學者提反制裁對策

俄烏戰爭成了現代戰爭的一大取經來源，台海戰鼓隆隆，中國學者也沒閒著，借鑒烏克蘭情勢，紛紛提出了倘若兩岸戰爭爆發，中國應如何抵擋全球制裁的法子。路透社爬梳了數百份文件，彙整學界的沙盤推演，讓外界一窺，中共可能採取的反制之道。

這份彙析集結了中國官方附屬機構研究員的結晶，涵蓋了經濟與金融專家及地緣政策分析師的想法，共參閱了 2022 年 2月（俄烏戰爭爆發）至今發表的 200 多份政策報告，旨在助中國降低極端情況下遭受之衝擊。不意外，當路透社向研究人員及中國人民銀行（央行）等機構徵詢意見時，眾人皆三緘其口，不願多談。

向俄國借鏡

俄羅斯進犯烏克蘭後，央行 3,000 億美元的外匯存底遭到凍結，俄國銀行並被逐出全球金融報文傳送系統 SWIFT，這點令中國專家格外擔憂。鑒於中國有著高達 3 兆美元的外匯存底，又是出口導向經濟體，一旦遭受如此制裁，後果不堪設想。

學者的對策是，若美國依樣畫葫蘆，北京可凍結境內美國企業資產，並推出以黃金結算的債券，避免人民幣劇烈波動。開戰後，俄國央行已將黃金儲備增至 1 百萬盎司。

能源與結盟

除了金融制裁，能源、金屬與晶片產業被扼住的風險也不容小覷。俄國的反擊方式是要求天然氣以盧布支付，中國也可有樣學樣，要求鋰金屬等商品貿易以人民幣支付。

中國央行研究員也提出了類似建議，稱應加速推動國際能源以人民幣結算，弱化美元在石油市場的主宰地位。礦業學者則認為，中國應就重要戰略金屬之供應需求擬定緊急計畫，如鐵、銅、鎳等，不要步入俄國鎳產品被倫敦金屬交易所（London Metal Exchange）暫停交易之後塵。

亦有學者呼籲中國建立新的經濟聯盟，一旦遭到美國制裁，方能以牙還牙。如中國大舉收購低價俄國石油，就能作為未來「反制裁企業網絡」的模式，讓成員國能互相交易「折扣商品」。

再來，研究人員也建議北京見縫插針，善加利用歐盟、美國及其盟友之間的裂痕。畢竟，全球對中國市場的仰賴、投資之巨，超出俄國許多，要讓所有國家願意團結一致對中國出手，並非易事。

加大牽連方能加以牽制

部分分析師強調，人民幣國際化有其限度，中國反而應深化與美國及其盟友的經濟連結，作為制裁的防護盾。一名中國期貨公司官員認為，考量到運輸、貯存大量黃金所需付出的花費與風險，黃金作為美元儲備的替代品，並不實際。

一名前中國央行顧問表示，美國不太可能拒絕償付中國手上握有的美國國庫券本金與債息。美中之間的經濟、金融關係緊密交織，「美國不會想殺敵一千、自損八百。」

羈絆愈深愈難脫身，在此盤算下，多名研究人員均主張，北京應擴大開放金融市場，將美國、美國盟友、這些國家的企業， 一併收入中國網中，增加制裁的代價。歐美近些年來雖致力切割脫鉤、去風險化，在自家領土打造晶片供應鏈，但這些努力都非一蹴可幾。

一名央行研究員點出，美中經濟相互滲透愈深，愈能削減美國對中制裁的力道。