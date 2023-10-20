美國軍力報告：中國海軍世界最大、擁逾500核彈頭、共機擾台較前年增79%

美國國防部美東時間19日公布2023年度中國軍力報告，報告指出，中國發展世界規模最大海軍，並擁有超過500枚可用於作戰的核彈頭，且2030年前將增加到逾1000枚。報告也指出，中共軍機擾台次數較前一年大增79%，自2022年9月以來，共機侵擾架次有10%為無人機。

報告估計，截至2023年5月中國已有逾500枚做戰核彈頭，有望超過此前預測。五角大廈也預測，2030年中國可能將擁有逾1000枚作戰核彈頭，其中大部分將部署在戰備水平較高地區，並將繼續擴充兵力，實現確保中國解放軍在2035年基本完成現代化的目標。這也是中國領導人習近平提出2049年建立「世界一流軍隊」目標的重要里程碑。

報告也指出，解放軍正準備在北京認為必要的情形下，以武力統一台灣，並威嚇、拖延或拒絕第三方（如美國其他盟友）代表台灣進行干預。

此外，作為對台灣蔡政府施壓以及對台美關係表達不滿的行動之一，中國在台灣周遭展開軍事挑釁行動，在2022年間共機侵擾台灣防空識別區（ADIZ）達1737架次，比2021年的972架次增加79%。自2022年9月台灣國防部公布中共無人機在ADIZ的侵擾以來，無人機約佔總擾架次的10%。

報告還指出，中國已擁有全世界規模最大的海軍，有超過370艘船艦和潛艦，其中包括逾140艘主要水面作戰艦艇，高於去年的340艘。顯見中國欲成為區域強權，致力擴張海軍。

路透社報導，一名美國官員指出，中國當快速地推動自身核武力現代化、多元化，並予以擴展，與十年前不可日而語。

然而目前中國核武數量仍與美國、俄國有相當差距。報導指出，美國核彈頭儲備量約3700枚，並部署其中約1419枚戰略核彈頭；根據美國科學家聯盟（The Federation of American Scientists）數據，俄國核彈頭儲備量為4489枚，俄署約1550枚核彈頭。