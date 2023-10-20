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兩國關係更加堅定　俄羅斯外長與金正恩於北韓進行會談

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/20 12:32
2023年10月19日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）19日與北韓領導人金正日進行於平壤進行會談（圖／路透社RUSS...

2023年10月19日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）19日與北韓領導人金正日進行於平壤進行會談（圖／路透社RUSS...

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）19日與金正日進行了1個多小時的會談，金正恩表示，在他9月與普丁會談後，兩國友好關係變得更加強大。

韓聯社引述塔斯社及衛星通訊社報導，拉夫羅夫表示，普丁要求轉達，俄國方面已做好履行（首腦會談上）協議所有事項的準備，相關工作已經開始。另外，拉夫羅夫也提及，下個月將在平壤舉行討論貿易、經濟、科學、技術等合作的第10次委員會。

金正恩9月13日赴俄羅斯遠東地區與普丁進行首腦會談時，普丁接受金正恩所提的訪北韓邀請，因此金正恩此次接見拉夫羅夫時，是否也討論了普丁回訪北韓的相關問題也備受關注。普丁上一次訪問北韓已是2000年7月，會見金正恩的父親金正日。

另外，國際社會也相當關注，普丁及金正恩在上個月的首腦會談中所談及的軍事領域合作，是否與武器交易有關聯。

美國白宮近日對外宣布，北韓向俄羅斯提供了1000多個集裝箱的軍事裝備及彈藥，但俄羅斯否認表示美國「毫無根據」。

拉夫羅夫在結束中國「一帶一路」首腦論壇行程後前往北韓，在北韓所準備的宴會上，對北韓「支援烏克蘭特別軍事行動」表達謝意，表示莫斯科「極度」重視北韓對俄國的「堅定不移和原則性的支持」。

在與北韓外相崔善姬舉行的會談中，拉夫羅夫說道，俄羅斯和北韓關係已經達到新的戰略水平，在會後記者會中強調，無條件支持為討論朝鮮半島安全問題，定期進行協商程序。

今（20）日上午，拉夫羅夫至金日成和金正日銅像前獻花後，前往俄羅斯駐北韓大使館，向前駐北韓大使卡爾洛夫紀念碑線後，與大使館職員進行談話，結束為期兩天的訪北韓行程。

卡爾洛夫在2001年至2006年擔任俄羅斯駐北韓大使，曾與金正日進行40次以上會談，2016年於土耳其遭伊斯蘭激進分子槍擊身亡。
俄羅斯
北韓
拉夫羅夫
金正恩
烏俄戰爭

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更新時間 : 2023-10-20 15:31 GMT+08:00

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