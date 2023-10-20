【2024台灣大選】郭台銘：已與柯文哲交流理念　將擴大至行動面合作

2024總統大選在野整合狀況受矚目，鴻海創辦人郭台銘昨(19日) 表示，他已與民眾黨總統參選人柯文哲交流理念，雙方有許多共識，將擴大到行動面的合作。

郭辦補充，合作不僅止於總統，也包含立委席次。

藍白整合陷入僵局，郭台銘則與柯文哲頻頻私下互動，甚至傳出雙方已在17日達成合作初步共識，郭台銘18日也說，他與柯文哲溝通順暢無礙，「馬上就會撥雲見日」。

郭台銘19日晚間快閃西門町連署站並接受媒體聯訪表示，柯文哲是他的老朋友，非常歡迎柯文哲來看他，兩人17日見面交流的過程中，柯文哲談了許多政治改革議題，他則提了經濟改革議題。

郭台銘指出，他先與柯文哲交流理念，雙方也有很多共識，接下來會再擴大到行動面的合作。

副手賴佩霞昨取得證明

不再具有美國公民身份

圖/永齡慈善教育基金會

郭台銘提到，他18日過生日，柯文哲送了蘭花，同天生日的柯文哲競選總幹事黃珊珊更在晚間親自送他生日蛋糕，所以他有回送禮物，希望雙方有個好的開始，共同往既定目標前進。

至於是否會攜手已放棄美國國籍的藝人賴佩霞參選到底，中央社引述郭台銘表示，他曾說，他有99.9%的信心，賴佩霞能在法定期限內完成放棄美籍程序，當初許多人認為不可能，如今證明這些臆測都是針對性的打壓。

鴻海創辦人郭台銘（中）18日在台北維多麗亞酒店參加世界郭氏宗親總會餐會，主辦單位準備蛋糕，為郭台銘慶生。中央社

郭台銘表示，他與賴佩霞的連署已過門檻，賴佩霞又完成了登記成為副總統候選人的前置法律程序，他要呼籲選民繼續勇敢地站出來連署、表達支持、給予鼓勵，用行動展現民主的真諦。

賴佩霞昨(19日)在臉書PO文表示，他已在19日下午正式取得「喪失美國國籍證書（Certificate of Loss of Nationality of the United States）」。她透過臉書明確地向大家報告，賴佩霞已經不具有美國公民的身份。