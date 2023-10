【2024台灣大選】郭台銘：已與柯文哲交流理念　將擴大至行動面合作

2024總統大選在野整合狀況受矚目,鴻海創辦人郭台銘昨(19日) 表示,他已與民眾黨總統參選人柯文哲交流理念,雙方有許多共識,將擴大到行動面的合作。

郭辦補充,合作不僅止於總統,也包含立委席次。

藍白整合陷入僵局,郭台銘則與柯文哲頻頻私下互動,甚至傳出雙方已在17日達成合作初步共識,郭台銘18日也說,他與柯文哲溝通順暢無礙,「馬上就會撥雲見日」。

郭台銘19日晚間快閃西門町連署站並接受媒體聯訪表示,柯文哲是他的老朋友,非常歡迎柯文哲來看他,兩人17日見面交流的過程中,柯文哲談了許多政治改革議題,他則提了經濟改革議題。

郭台銘指出,他先與柯文哲交流理念,雙方也有很多共識,接下來會再擴大到行動面的合作。

副手賴佩霞昨取得證明

不再具有美國公民身份

圖/永齡慈善教育基金會

郭台銘提到,他18日過生日,柯文哲送了蘭花,同天生日的柯文哲競選總幹事黃珊珊更在晚間親自送他生日蛋糕,所以他有回送禮物,希望雙方有個好的開始,共同往既定目標前進。

至於是否會攜手已放棄美國國籍的藝人賴佩霞參選到底,中央社引述郭台銘表示,他曾說,他有99.9%的信心,賴佩霞能在法定期限內完成放棄美籍程序,當初許多人認為不可能,如今證明這些臆測都是針對性的打壓。

鴻海創辦人郭台銘(中)18日在台北維多麗亞酒店參加世界郭氏宗親總會餐會,主辦單位準備蛋糕,為郭台銘慶生。中央社

郭台銘表示,他與賴佩霞的連署已過門檻,賴佩霞又完成了登記成為副總統候選人的前置法律程序,他要呼籲選民繼續勇敢地站出來連署、表達支持、給予鼓勵,用行動展現民主的真諦。

賴佩霞昨(19日)在臉書PO文表示,他已在19日下午正式取得「喪失美國國籍證書(Certificate of Loss of Nationality of the United States)」。她透過臉書明確地向大家報告,賴佩霞已經不具有美國公民的身份。