【敦北總部都更】台塑5千人進駐內湖！北市府：調整公車密度班距、紓解等車人潮

台塑集團改至內湖大樓辦公，議員指先前等搭公車人潮大排長龍，台北市交工處今天(20日) 指出，上午在捷運站排隊等公車人潮已紓解，研判下班可能會出現等車人潮，會增加公車密度和縮短班距。

台塑集團將啟動敦化北路總部都更案，台塑企業總管理處日前指出，旗下單位已完成搬遷，今天起將在內湖區南京東路6段的內湖大樓辦公。

台北市議員昨(19日) 提及當地里長反映，台塑搬遷至內湖，導致排隊搭公車人潮過多，現場一度出現長長人龍。北市交通局長謝銘鴻與北市警察局內湖分局長涂國卿今上午前往南京東路6段的台塑總部附近了解現場交通狀況。

台北市交通管制工程處主秘楊靜婷接受媒體電訪時說，因應台塑總部搬遷至內湖，針對南京幹線公車有加密班次，並調整班距，從6分鐘改為5分鐘一班，至於先前發生等公車人潮眾多，是集中在捷運南京三民站，時段為上班時間。

她表示，經交通局與警方派員到場，今天上午在捷運站搭公車人潮已紓解，車流未造成塞車，台塑員工可能會從捷運南京三民站轉公車至潭美公園附近後下車，下午可能會從對向的明美公園附近公車站搭車。

她說，台塑有加開員工接駁車到松山車站，預期下班時間可能搭車人潮會多，但不排除可能出現人潮分散狀況。

中央社引述交通局表示，與北市內湖警分局自19日觀察台塑進駐後附近車流，車流量雖增加但無造成塞車，車流狀況都在掌控。

交通局指出，針對增加公車班次部分，「松山車站-台北企業總部園區」今天上午有24班次，11月1日起由中巴改大巴；「台北企業總部園區-松山車站」自10月23日起，將設接駁車服務企業員工下班通勤。11月7日起將闢駛「南京公寓（捷運南京三民）-台北企業總部園區」通勤專車，上下午各4班次。

台塑集團將啟動敦北總部都更案，台塑企業總管理處16日表示，各事業單位19日完成搬遷，20日起將在內湖區南京東路6段的內湖大樓辦公。

中央社19日報導，台北市議員詢問市府是否做好交通規劃，交通局表示，會加開接駁車及警方監控處理。議員批評市府未掌握現況，恐讓交通擁擠。

台北市議會交通委員會19日召開會議，北市交通局長謝銘鴻等官員備詢。

國民黨市議員李明賢說，交通局調查與現況有落差，依里長提供照片，很多人根本擠不上公車，要求市府掌握搭公車人數，且應先解決及降低當地交通情形。

台灣民眾黨議員陳宥丞指出，從目前狀況來看，北市府是被動處理台塑進駐內湖後可能影響的交通狀況，應主動協助，如讓公車業者掌握現場資訊，否則恐讓當地交通更擁擠。

謝銘鴻回應，會盡量落實設接駁車，並透過數據評估增加相關車輛，解決交通狀況。

圖/李明賢 -阿賢之聲 臉書