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台灣陸委會國慶晚宴、13道光芒國旗惹議　主委邱太三：廠商疏失按合約處理

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/20 14:05
台北市議員游淑慧在臉書po文仔細標出當天國旗的「13道光芒」(取自臉書) 

台北市議員游淑慧在臉書po文仔細標出當天國旗的「13道光芒」(取自臉書) 

更新時間: 2023-10-20 14:05

首次發稿: 2023-10-20 11:25

陸委會國慶晚宴的國旗背板有13道光芒引發外界批評。陸委會主委邱太三今天(20日) 受訪表示，廠商承認是從授權網站拉圖檔，這次是廠商缺失，但確實陸委會沒有仔細核對，港澳處將依合約向得標廠商做後續處理。

台灣陸委會國慶晚宴、13道光芒國旗惹議　主委邱太三：廠商疏失按合約處理

陸委會10月9日在遠東香格里拉飯店舉行的國慶晚宴，出現有13道光芒的國旗。(如上圖/取自林保淳臉書)

立法院今天繼續進行施政總質詢，邱太三在會前接受媒體訪問，談及陸委會國慶晚宴13道光芒國旗一事。

邱太三表示，非常感謝(台師大退休的國文系教授林保淳) 教授細心，讓陸委會能夠檢視舉辦活動是否有缺失；不管陸委會、外交部或其他單位，都積極舉辦國慶活動，所幸過去都沒有這樣情況，但針對這次缺失，將要求承辦單位對受託廠商在製作時更加小心謹慎。

林保淳昨(19日) 在臉書po文寫道(斜體字為全文) :

陸委會112年國慶的晚宴，邀請了港澳台的台商、團體250人，於10月9日在遠東香格里拉飯店舉行。

但晚宴會場上投影的巨幅國旗，青天白日的12道光芒，居然變成了13道，不知到底是有心還是無意的，而在場如許多的官員、嘉賓，竟無一人察覺。

國旗是中華民國的象徵，陸委會是政府的重要機構，如此率意「變造」國旗，是否應該出面說明、道歉？

根據總統府官網，現行中華民國憲法第6條明白規定：「中華民國國旗定為紅地，左上角青天白日」。

青天、白日、滿地紅國旗的歷史，可說是一部中華民國的開國史，它所代表的含意如下：青色代表光明純潔、民族和自由；白色代表坦白無私、民權和平等；紅色代表不畏犧牲、民生和博愛。

至於白日的12道光芒，代表著一年12個月，一天12個時辰；也象徵著國家的命脈，隨著時間的前進永存於世界；更鼓舞國人與時俱進，自強不息。

我國國旗12等角各為30度，旗面之橫度與縱度為3與2之比，青天為長方形，其面積為全旗之4分之1

媒體詢問，是否把責任推給廠商。中央社引述邱太三表示，昨(19日) 陸委會已發新聞稿致歉，廠商承認是從授權網站拉圖檔，這次是廠商缺失，但確實陸委會沒有仔細核對。

媒體追問，是否向廠商究責。邱太三說，承辦單位港澳處將依照合約向得標廠商做後續處理。

媒體也詢問，當天國慶晚會現場是否發現疏失。邱太三說，國慶晚宴當天氣氛「很high」，現場的文字敘述很清楚，比較少人注意制式的圖文。

國民黨籍台北市議員游淑慧昨針對此事在臉書po文說(斜體字為部分po文) :

這麼不甘願放國旗嗎？

不是不放、就是放錯的。

國旗的制式電子檔，上網隨便找都有，政府單位也都有。

陸委會也有正確國旗檔案的，同一場晚宴、不同電子畫面，曾出現正確國旗畫面。

所以陸委會還特制出一面這樣的國旗？#13道不對稱光芒……來滿足自己的黑暗惡趣味？

就算是不想承認中華民國，想出這樣惡搞國旗，不容易耶......
陸委會
港澳處
國慶
晚宴
台商

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