美國眾議院、參議院聯手提案修國內稅法　為免除台美雙重課稅鋪路

台美貿易頻仍，雙重課稅議題實為企業沉重負擔。美國參眾兩院議員於美東時間19日正式提出修改美國國內稅法法案，意在邁向免除美台雙重課稅的貿易壁壘，強化雙邊跨境經濟。

根據行政院經貿談判辦公室數據，2023年1至7月台灣為美國第9大貿易夥伴，雙邊貨品貿易累計總額712.39億美元，美國對台出口額為230.42億美元（係美國第14大出口市場），進口額為481.97億美元（係美國第9大進口來源），美國對台貨品貿易逆差為251.55億美元。顯見台美互為重要經貿夥伴。

美國眾議院歲入委員會指出，眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）、眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）與參議院財政委員會主席魏登（Ron Wyden）與共和黨籍首席議員克雷波（Mike Crapo）分別在參眾兩院正式提出法案，修改1986年制定的美國國內稅法，意在解決台美雙邊投資雙重課稅問題。

史密斯表示，美國及台灣勞工與企業需要減輕在跨境經營時面臨的雙重課稅負擔。該項立法將鼓勵更多投資並創造就業機會，同時促進美國與重要經濟夥伴的繁榮。透過為企業海外投資提供更大確定性，可以加強美國在世界重要區域的經濟夥伴關係基礎。

尼爾指出，解決美台企業目前面臨的跨境經濟負擔迫在眉睫。所提法案將為雙邊工人及企業提供救濟。美台聯盟擴大投資的時機已經成熟，這項兩黨、兩院的提案將強化雙邊關係、帶來更多就業機會，並刺激製造業發展。

魏登則表示，加強與台灣經濟夥伴關係，對於美國就業與國家安全而言是理所應當的，本次提案是朝向免除台美間雙重課稅、促進美國晶片製造業發展邁出又一重要一步。

克雷波強調，深化與台灣及其充滿活力民主的關係符合美國最佳利益。今日參眾兩院的提案，標誌釋放機會以協助美台勞工與企業取得成功的重要一步。美國與台灣的經濟與戰略關係一如既往重要。並期待法案盡快通過立法。

今年９月參議院財政委員會一致通過「美台快速雙重稅收減免法案」（Description Of The United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act），今年稍早國會以壓倒性多數通過立法，批准與台灣簽屬新的貿易協定，這是對台美聯盟的又一次有力支持。