〈時評〉藍白合的聯合內閣　台灣政局恐更動盪

藍白合在共推總統侯選人時，已經機關算盡， 雙方合作若有機會成局，且萬一真的勝選， 結果要共同籌組聯合內閣，恐怕會是相互卡位、政治分贓， 政局肯定不會穩定，台灣發展也容易陷入停擺。

原本外界普遍不看好的藍白合， 終於在各自壓力下勉強進行一場幕僚層級的面對面會談， 民眾黨一如預期，提出全民調的主張， 這是看準民眾黨總統參選人柯文哲的人氣， 遠超過國民黨總統參選人侯友宜。為了不讓柯文哲專美於前， 侯營正式拋出開放式民主初選，也就是要透過投票方式來一決高下。

由於民眾黨的基層組織動員力遠不及國民黨， 若是以投票方式取代民調作業，最後勢必由侯友宜勝出， 雙方僵持不下，合作瀕臨破局，迄今第二次幕僚作業的會前會， 始終仍在隔空喊話的階段。

因為談判沒有進展，外界呼籲由主帥親自出馬來洽談， 其實這樣的結果只會更糟。畢竟，雙方尚未形成共識， 甚至第一次會前會已失去互信基礎，柯文哲和侯友宜跳過這些階段， 直接碰面，無疑是要硬碰硬、直球對決，最後將會兩敗俱傷， 不僅失去和氣，也為日後雙方互動埋下更多嫌隙，因此， 沒有十足談成合作模式以前，兩人不如不要見面。

此外，幕僚會議過程中，還有一個未觸及到的懸念， 就是副手的產生方式，由於總統參選人的決定方法尚未談成， 副手尚未往下談。但藍營代表聲稱有「備案」， 這可能是另一個伏筆，包括輸的人不一定要當副手， 而是由贏的人自行決定，這樣柯文哲、侯友宜輸的那一方， 自然能夠有台階下。

除非彼此陣營已達成共識， 找到一個介於民調和投票之間的折衷方案， 並且對於副手產生方式有默契，侯友宜和柯文哲才有必要坐下來談。

只是從這次的合作談判手段， 可以明顯發現雙方都只求維持自身最大利益，互不相讓， 這種心態若是未來要籌組聯合內閣，勢必問題重重，例如， 由哪一黨來擔任行政院長，絕對又會是一場惡鬥， 甚至有可能為了公平起見，達成行政院長兩黨輪流出任的條件， 這種「為換行政院長而換閣揆」的情況，只會讓政局動盪不安， 絕非民眾所樂見。

藍白合是政黨利益的交換與結合，目的只想拉下民進黨的政權， 這樣的合作理念基礎非常薄弱，因為一旦執政後， 也代表失去原本的目標，那這樣的聯合內閣又意味著什麼？