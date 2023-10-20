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〈時評〉藍白合的聯合內閣　台灣政局恐更動盪

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/10/20 10:00
(此為示意圖) 台電規劃在基隆外木山海岸填海造地建「四接」，環保團體守護外木山行動小組10月15日邀請民眾黨總統參選人柯文哲（前中）現勘，...

(此為示意圖) 台電規劃在基隆外木山海岸填海造地建「四接」，環保團體守護外木山行動小組10月15日邀請民眾黨總統參選人柯文哲（前中）現勘，...

藍白合在共推總統侯選人時，已經機關算盡，雙方合作若有機會成局，且萬一真的勝選，結果要共同籌組聯合內閣，恐怕會是相互卡位、政治分贓，政局肯定不會穩定，台灣發展也容易陷入停擺。

原本外界普遍不看好的藍白合，終於在各自壓力下勉強進行一場幕僚層級的面對面會談，民眾黨一如預期，提出全民調的主張，這是看準民眾黨總統參選人柯文哲的人氣，遠超過國民黨總統參選人侯友宜。為了不讓柯文哲專美於前，侯營正式拋出開放式民主初選，也就是要透過投票方式來一決高下。

由於民眾黨的基層組織動員力遠不及國民黨，若是以投票方式取代民調作業，最後勢必由侯友宜勝出，雙方僵持不下，合作瀕臨破局，迄今第二次幕僚作業的會前會，始終仍在隔空喊話的階段。

因為談判沒有進展，外界呼籲由主帥親自出馬來洽談，其實這樣的結果只會更糟。畢竟，雙方尚未形成共識，甚至第一次會前會已失去互信基礎，柯文哲和侯友宜跳過這些階段，直接碰面，無疑是要硬碰硬、直球對決，最後將會兩敗俱傷，不僅失去和氣，也為日後雙方互動埋下更多嫌隙，因此，沒有十足談成合作模式以前，兩人不如不要見面。

此外，幕僚會議過程中，還有一個未觸及到的懸念，就是副手的產生方式，由於總統參選人的決定方法尚未談成，副手尚未往下談。但藍營代表聲稱有「備案」，這可能是另一個伏筆，包括輸的人不一定要當副手，而是由贏的人自行決定，這樣柯文哲、侯友宜輸的那一方，自然能夠有台階下。

除非彼此陣營已達成共識，找到一個介於民調和投票之間的折衷方案，並且對於副手產生方式有默契，侯友宜和柯文哲才有必要坐下來談。

只是從這次的合作談判手段，可以明顯發現雙方都只求維持自身最大利益，互不相讓，這種心態若是未來要籌組聯合內閣，勢必問題重重，例如，由哪一黨來擔任行政院長，絕對又會是一場惡鬥，甚至有可能為了公平起見，達成行政院長兩黨輪流出任的條件，這種「為換行政院長而換閣揆」的情況，只會讓政局動盪不安，絕非民眾所樂見。

藍白合是政黨利益的交換與結合，目的只想拉下民進黨的政權，這樣的合作理念基礎非常薄弱，因為一旦執政後，也代表失去原本的目標，那這樣的聯合內閣又意味著什麼
藍白
總統
副手
柯文哲
侯友宜
藍白合
聯合內閣

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