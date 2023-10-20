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台灣撤僑專機20日飛離以色列　共179座、在以146國人可免費搭乘

包機僅將僑胞及國人載運至羅馬，有關繼續停留在羅馬或返台、或前往其他國家，依相關規定衍生費用須自行負擔。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/10/20 09:25
台灣外交部啟動以色列撤僑專機，將於今（20）日中午飛往義大利羅馬。（圖／台灣英文新聞　檔案照片）

台灣外交部啟動以色列撤僑專機，將於今（20）日中午飛往義大利羅馬。（圖／台灣英文新聞　檔案照片）

外交部19日宣布啟動以色列撤僑專機，專機為ISRAIR航空A320包機，預計可搭載179人，費用由外交部支出，將於當地時間今（20）日中午自台拉維夫機場起飛，前往羅馬國際機場。外交部表示，目前在以的國人及僑民數為146人（含其家眷及12名學生），目前仍在統計搭機人數。

10月17日晚間發生加薩醫院爆炸導致數百平民死傷，中東反以色列浪潮急遽升高，造成情勢更加嚴峻，真主黨及伊朗歸咎以軍並號召反以力量對以國多線作戰，安全情勢恐進一步惡化，外交部經綜合評估，在10月18日啟動包機撤僑計畫。

外交部指出，駐以色列代表處已洽獲ISRAIR航空包機，機型為A320，可搭載179位乘客，訂於當地時間20日中午自台拉維夫機場 (Ben Gurion International Airport）起飛，同日下午抵達羅馬國際機場（FCO）。駐處也已就陸路撤離擬定相關計畫。

美國、日本、韓國相繼撤僑，其中日本民眾須自付機票錢引發不滿。外交部表示，依據急難救助相關規定，此次自台拉維夫到羅馬的包機費用將由外交部相關專案經費支出，國人無需分擔包機費用。在經駐處統計我國僑胞及國人搭乘專機需求後，若尚有空位，基於人道及互助考量，也將提供與我國友好及理念相同國家的使館人員和僑民搭乘。

外交部指出，依據駐以色代表處19日最新統計數字，目前在以我國人及僑民數為146人（含其家眷及12名學生），目前仍逐一洽詢我國人及僑民搭乘專機意願，搭機人數仍在確認統計中。

外交部也呼籲，我國在以國人及僑民可撥打我國駐以色列代表處電話+972-3-6074788，或急難救助電話：+972-544-275-204，進行專機搭乘登記，駐處同仁均會提供協助。

外交部說明，包機僅將僑胞及國人載運至羅馬，後續由國人自行決定是否返國，有關繼續停留在羅馬或返台、或前往其他國家，依相關規定衍生費用須自行負擔。

至於衝突熱點約旦河西岸跟加薩走廊是否有台灣僑胞，外交部透露，加薩走廊目前無僑居國人，約旦河西岸有3位僑居國人，目前均安全無虞，駐處將持續與該等國人保持聯繫。
以巴衝突
撤僑專機
外交部
以色列

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