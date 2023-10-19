入秋涼意濃！這些東西要多吃　中醫師公開「養生法則」

【健康醫療網／記者王冠廷報導】時序入秋，漸漸感受到些許涼意，早晨騎車的上班族更可以感覺到天氣明顯轉變，早晚應適時添加衣物以免著涼；秋天是收斂的季節，植物開始落葉及動物們開始儲備能量準備迎接即將到來的寒冬。中醫師提醒，人們也應該順應四時的變化來調整生活作息飲食。

秋氣屬燥 易傷肺、皮膚乾癢

衛生福利部南投醫院中醫師賴卉蓮提醒，秋氣屬燥，即乾燥而水分不足，可能與溫度下降、濕度變低或是季風逐漸增強的影響有關。而燥邪容易傷肺，容易出現乾咳、氣喘、口鼻乾燥等症狀，皮膚方面會出現乾癢情形，甚至肺氣也會影響大腸導致津液不足而便祕。

秋季養生之道 多攝取這些潤肺食材

所以秋季養生之道，潤肺是一個重點，賴卉蓮中醫師建議，飲食上可適當食用潤肺的食材，如白木耳、山藥、蜂蜜、秋葵、甘蔗、蘿蔔、梨子、核桃等。體質較燥熱的人盡量少吃燥熱煎炸的食物，如鹽酥雞、炸豬排，及減少辛香料如：辣椒、胡椒等，防止辛溫助熱，加重燥邪對身體的影響。

日照時間短易憂鬱 養成良好生活作息助改善

此外，入秋後日照時間漸短，植物開始枯萎凋零，容易誘發哀愁憂傷的消極情緒，此時應注意調整生活作息，早睡早起養足精神保持內心的平和，維持良好的運動習慣，多到戶外踏青曬曬太陽，也可使肺氣得以舒展，達到養肺疏肝的效果。

做好身體保健 抵抗變化多端環境

賴卉蓮中醫師提醒，近幾年全球氣候的不穩定性越來越明顯，加上平常大家冷氣吹的多，建議平常可以搭配養生飲食、中藥調身及適當生活作息達到身體保健效果，保養必須長期由內而外調整體質，才能有足夠的抵抗力對付變化多端的天氣及環境。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59592

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