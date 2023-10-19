六福旅展10/19線上開跑 住宿券23折、餐券59折起

年度旅遊最大盛事台北國際旅展將於11月3日至11月6日於台北 南港展覽館登場，六福旅遊集團集結旗下六福村、關西六福莊、 台北六福萬怡酒店、六福居公寓式酒店以「永續旅行」為主軸， 推出全年最強專案組合住宿券25折起、餐券38折起！10月19 日起至11月12日推出限時線上旅展。此外，更貼心打造實體「 六福旅展快閃櫃」，指定時段販售快閃限定超值餐券「敘日全日餐廳 平日午晚餐暢享券套券組(5張/套)」，買兩套再送三張！ 饕客們可直接至台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳購買。

旅展深受熱烈好評「關西六福莊 探索旅行 8,899元」超值CP值專案只要39折， 三人入住剛果原野客房住宿一晚、加贈早餐3客、 連續兩日暢遊六福村，任選寓教於樂，動物保育教育的福豚生態體驗 或狐獴觀察體驗二選一，12月29日前平日入住加碼升等肯亞綠地 客房，再享第4~6人入住不加價。 於全台唯一多物種共棲的友善環境，體驗永續旅行的核心價值， 與六福一起玩越多，越愛地球。

台北南港四鐵共構、交通最為便捷的五星級國際酒店， 台北六福萬怡酒店推出早鳥線上限時優惠，購買3張「六福萬怡 台北城市度假輕旅行住宿券」，立即加贈1張，現賺12,000元 ，買6張再送粵亮廣式料理 靓皮烤鴨三吃，於10月19日、10月26日準時開搶，每日限量 50組。

逢開賣必搶的「六福村 單人套票 777元」，超低優惠65折， 邀請大小朋友暢玩全台最盛大的萬聖慶典-墓碑鎮， 讓人感受驚悚蜘蛛橫行的街道與充滿詭譎氛圍百人活屍大遊行中， 挑戰驚嚇指數的極限， 體驗夜間驚悚的地獄鬼城等一系列恐怖破表的活動， 和猛鬼們在遊樂園內鬼混玩耍一整天， 亦可暢玩六福村主題樂園各項設施。

六福雙城假期 住六福萬怡送六福莊，城市散策慢遊、 動物探索假期一次滿足！六福居「 18坪超大套房 買十四晚送兩晚 」入住台北中山都會豪宅

城市散策慢遊、動物探索假期一次滿足，「二泊二食雙城假期 8, 988元」包含台北六福萬怡酒店卓越客房一晚、 關西六福莊剛果藍天客房一晚，不須連住任選暢遊，時間彈性自主。 台北精華地段豪華公寓式酒店六福居，推出「都會景觀套房 Lon g stay都會豪宅住房專案 買十四晚送兩晚」高達18坪數的主臥 空間，擁有都會豪宅般的舒適感，緊鄰捷運中西南西商圈、 當代藝術館，午後漫步赤峰街、迪化街，是觀光、商務出差、 親子旅遊或長期居住旅客首選，入住即享Happy Hour，暢飲台灣特色飲品、一禮烘焙點心。

到站即入住！四鐵共構台北六福萬怡，加贈TPASS基北北 桃都會通30日，暢遊北台灣

台北六福萬怡酒店位於南港車站上方，除了交通便捷與南港捷運、 高鐵、台鐵及客運轉運站共構，相鄰的CITYLINK、 唐吉軻德南港店、蔦屋書店以及環球購物中心， 豐富的商圈滿足購物需求， 絕佳地利更適合作為台灣自助遊的第一站。此次特別推出「 悠遊北台灣三天兩夜住宿券 11,999元」，加贈TPASS基 北北桃都會通月票，30天無限搭乘基北北桃捷運、台鐵、公車、 客運、Youbike，平日入住再升等豪華家庭房，二泊二食31 折每人每晚平均2,999元，超值好康優惠，FUN遊北台灣！

最超值價格享用美味 六福萬怡美食通用券 超人氣粵亮烤鴨 、敘日吃到飽、JC Cat鳥籠下午茶、萬怡火雞禮籃超值組合一次滿足

創意粵菜，超值優惠66折！一鵝四吃美味饗宴「 神仙乾坤燒鵝」

暢饗六福萬怡一券在手即可品嚐敘日、粵亮、大廳酒吧三大餐廳，「 美食通用餐券套票組(10張/套)」每套5,500元， 可於敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、 大廳酒吧依不同張數兌換指定餐點，大啖星級美饌，最低62折起， 其中，使用1張券的話， 可兌換選項分別為敘日全日餐廳享用平日早餐或下午茶、 粵亮廣式料理經典港點三品組、大廳酒吧400元內調酒二杯等， 若使用2張券則是敘日平日午/晚餐，盡享各種美食百匯主題餐檯， 或至大廳酒吧兌換平假日JC Cat 雲朵鳥籠下午茶一套，並享升級主題飲料不加價，4張券兌 換粵亮經典的靓皮烤鴨一套，再加贈第三吃， 最適合年末聚餐與親友一同享用。10張券可兌換年末派對必備「萬 怡火雞禮籃超值組合」有5公斤以上的爐烤匈牙利芥末籽香料火雞， 採用獨家配方醃製爐烤，表面金黃油亮，肉質鮮嫩多汁，還有維吉尼 亞野蜜火腿、印度咖哩燉和牛頰、法式鄉村蘋果派等豐盛饗宴， 歲末佳節派對慶祝超有儀式感。

以創意粵菜聞名的粵亮廣式料理，推出一鵝四吃的美食饗宴「 粵亮廣式料理 神仙乾坤燒鵝四吃 3,888元」，嚴選3.5公斤白蘿曼鵝，以 一天一夜備料、醃製、填入內餡、淋脆皮水、風乾等程序， 待醬料味道完整滲透進鵝肉後，再用百萬級大型專業烤爐， 精準管控不同的溫度及時間，分成3階段烘烤，讓鵝皮光滑酥脆， 鵝肉細嫩多汁，最後把蘋果木煙霧注入料理罩內進行燜燻， 使鵝皮帶有濃郁的果木燻香，料理罩於桌邊上菜時再掀開， 四溢的煙霧繚繞在烤鵝周圍，宛如仙境般料理。 可品嘗掛爐片皮燒鵝、松露鵝油拌細米粉、桂花冰梅醬鵝腿， 以及旅展限定升等「蟲草雲吞濃鵝湯」，適合4-6人享用， 平假日適用。

2023六福ITF國際旅展暨線上旅展

活動日期：2023/10/19 12:00 ~2023/11/12 23:59

●六福旅遊集團 2023年ITF旅展

●六福村線上商城