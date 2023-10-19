TULU世界原住民族旅遊高峰會 2024年4月在高雄登場 即日起開放報名

原住民族委員會18日召開記者會，宣布第3屆世界原住民族旅遊高峰會(2024 WORLD INDIGENOUS TOURISM SUMMIT)訂於明年4月16日至17日在臺灣高雄市舉辦論壇，4月18日至20日環島感受臺灣獨特的風光，認識原住民族的文化及自然生態，並同步公布第3屆高峰會主視覺「TULU」。

夷將 Icyang主委表示，主視覺「TULU」在臺灣原住民族16族的語言中，有14族的發音相似（附件）都是數字「3」的意思，甚至許多南島語系國家的發音也雷同，例如紐西蘭、關島、吐瓦魯、菲律賓等；「TULU」代表著本屆是第3屆的高峰會。為進一步彰顯臺灣豐富的原住民族文化，主視覺設計的靈感來自於臺灣原住民族共通的色系及多元意象的圖紋。

第一屆高峰會於2018年由紐西蘭主辦，當年強力推薦臺灣作為第三屆高峰會的主辦國，而第二屆高峰會由澳洲於2023年接辦，原民會夷將Icyang主委親自率團前往出席交接儀式。

第3屆高峰會今天起正式啟動並開放報名，今年11月30日前報名者享有早鳥優惠，活動訊息將於專屬網站上陸續公布，此次為期5天的高峰會內容多元，原民會期盼藉此機會匯聚來自世界各國的原住民族、政府代表、專業人士及旅遊業者，共同探討如何透過原住民族傳統智慧、文化及創造力，以在地的觀點導覽解說，並共享旅遊帶來的經濟效益，推動原住民族旅遊的永續發展。

詳情請見活動官網：

『2024世界原住民族旅遊高峰會』：www.wits2024.com.tw

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