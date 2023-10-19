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JR東日本大飯店台北 2023 ITF台北國際旅展即將展開

By 台灣英文新聞
2023/10/19 20:30
ITF台北國際旅展促銷活動（圖／JR東日本大飯店台北）
ITF台北國際旅展促銷活動（圖／JR東日本大飯店台北）

ITF台北國際旅展促銷活動（圖／JR東日本大飯店台北）

ITF台北國際旅展促銷活動（圖／JR東日本大飯店台北）

為迎接即將到來的ITF台北國際旅展，JR東日本大飯店台北將於10月20日至11月20日期間，舉辦線上旅展。此次旅展優惠相當超值，不能錯過鉑麗安自助餐平均每張僅1,100元、黃袍北京烤鴨一鴨三吃2,580元，住宿券4,399元買十送一。除了線上搶先購買外，JR東日本大飯店台北一樓大廳同步開賣，即買即用。

JR東日本大飯店台北B1的Brilliant鉑麗安自助餐廳以多國美食料理為主題，提供半開放式廚房和多道現做料理，帶給饕客們視覺和味覺的雙重享受。今年12月將推出「聖誕節主題海鮮季自助餐」，其中包括爐烤美國牛肉、生蠔、三點蟹、麵包蟹、旭蟹、白蝦、現流清蒸鮮魚…等，還有豐富的聖誕節傳統美食，如栗子濃湯、暖冬鍋物和韓式泡菜豬肉鍋等。此次ITF台北國際旅展期間，「鉑麗安平日午晚餐自助餐券」雙人券2,500元，六人套票旅展價6,600元（原價8,880元+10%），平均每張1,100元， 相當超值。

JR東日本大飯店台北還為饕客提供了多種旅展優惠，包括宮廷菜系聞名的「凱華樓中華料理」推出饕客必吃，爐烤後外表有如披上黃袍般的油光發亮「黃袍北京烤鴨」一鴨三吃餐券2,580元(原價3,280元+10%)、「磐龍宮殿御膳」雙人套餐3,088元(原價3,960元+10%)。今年特別推出「平日商業午餐」十人套券6,990元(原價8,000元+10%)，是朋友家人聚餐、商務會餐的絕佳選擇。

由日籍料理長掌杓的HAYASE日本料理餐廳也推出超值的套餐優惠券，包括每個月依季節食材變化的「季節懷石雙人午餐套餐」4,400元(原價4,960元+10%)和可選擇「北上和牛骰子套餐」或「鳴瀨海鮮套餐」的鐵板燒雙人午餐套餐5,600元(原價6,400元+10%)。

計劃到台北旅遊或享受渡假小確性的旅人，JR東日本大飯店台北提供多種住宿券優惠最低可享23折。11坪大的「都會客房純住房券」4,399元、「都會客房一泊一食」含鉑麗安自助式早餐兩客旅展優惠價5,199元和擁有13坪空間的「行政尊榮客房一泊一食住宿券」含鉑麗安自助式早餐兩客及行政酒廊禮遇，並可享17:00-19:00 Happy Hour時段，免費享用輕食、熱食、哈根達斯冰淇淋、飲品無限暢飲…等，旅展優惠價6,599元。同樣商品住宿券團購優惠還有買十送一。

JR東日本大飯店台北的ITF台北國際旅展優惠將於10月20日開跑，消費者可以前往飯店一樓大廳現場購票，也可在飯店官方網站線上預購，享受ITF台北國際旅展帶來多重驚喜和好康，不容錯過。更多詳情和購票信息，請訪問JR東日本大飯店台北官網

更新時間 : 2023-10-19 21:17 GMT+08:00

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