JR東日本大飯店台北 2023 ITF台北國際旅展即將展開

為迎接即將到來的ITF台北國際旅展， JR東日本大飯店台北將於10月20日至11月20日期間， 舉辦線上旅展。此次旅展優惠相當超值， 不能錯過鉑麗安自助餐平均每張僅1,100元、 黃袍北京烤鴨一鴨三吃2,580元，住宿券4, 399元買十送一。除了線上搶先購買外， JR東日本大飯店台北一樓大廳同步開賣，即買即用。

JR東日本大飯店台北B1的Brilliant鉑麗安自助餐廳以 多國美食料理為主題，提供半開放式廚房和多道現做料理， 帶給饕客們視覺和味覺的雙重享受。今年12月將推出「 聖誕節主題海鮮季自助餐」，其中包括爐烤美國牛肉、生蠔、 三點蟹、麵包蟹、旭蟹、白蝦、現流清蒸鮮魚…等， 還有豐富的聖誕節傳統美食，如栗子濃湯、 暖冬鍋物和韓式泡菜豬肉鍋等。此次ITF台北國際旅展期間，「 鉑麗安平日午晚餐自助餐券」雙人券2,500元，六人套票旅展價 6,600元（原價8,880元+10%），平均每張1,100 元， 相當超值。

JR東日本大飯店台北還為饕客提供了多種旅展優惠， 包括宮廷菜系聞名的「凱華樓中華料理」推出饕客必吃， 爐烤後外表有如披上黃袍般的油光發亮「黃袍北京烤鴨」 一鴨三吃餐券2,580元(原價3,280元+10%)、「 磐龍宮殿御膳」雙人套餐3,088元(原價3,960元+10% )。今年特別推出「平日商業午餐」十人套券6,990元( 原價8,000元+10%)，是朋友家人聚餐、 商務會餐的絕佳選擇。

由日籍料理長掌杓的HAYASE日本料理餐廳也推出超值的套餐優 惠券，包括每個月依季節食材變化的「季節懷石雙人午餐套餐」4, 400元(原價4,960元+10%)和可選擇「北上和牛骰子套 餐」或「鳴瀨海鮮套餐」的鐵板燒雙人午餐套餐5,600元( 原價6,400元+10%)。

計劃到台北旅遊或享受渡假小確性的旅人，JR東日本大飯店台北提 供多種住宿券優惠最低可享23折。11坪大的「 都會客房純住房券」4,399元、「都會客房一泊一食」 含鉑麗安自助式早餐兩客旅展優惠價5,199元和擁有13坪空間 的「行政尊榮客房一泊一食住宿券」 含鉑麗安自助式早餐兩客及行政酒廊禮遇，並可享17:00- 19:00 Happy Hour時段，免費享用輕食、熱食、哈根達斯冰淇淋、 飲品無限暢飲…等，旅展優惠價6,599元。 同樣商品住宿券團購優惠還有買十送一。

JR東日本大飯店台北的ITF台北國際旅展優惠將於10月20日 開跑，消費者可以前往飯店一樓大廳現場購票， 也可在飯店官方網站線上預購，享受ITF台北國際旅展帶來多重驚 喜和好康，不容錯過。更多詳情和購票信息，請訪問JR東日本大飯 店台北官網。