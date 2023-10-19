Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

日本核廢水排放入海究竟有害無害？ IAEA專家首度採集魚樣本送驗

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/19 20:12
2023年10月19日，IAEA專家在日本東北久之濱港採集魚獲送驗。（圖／路透社Eugene Hoshiko）

2023年10月19日，IAEA專家在日本東北久之濱港採集魚獲送驗。（圖／路透社Eugene Hoshiko）

日本今年 8 月開始將福島核災善後工作累積的核廢水（核處理水）排放入海，在國內外都引發了不小反彈，今（19）日國際原子能總署（IAEA）專家小組首度在第一核電廠附近的漁港採集魚樣本送驗，研究此一爭議措施對生態與食安的衝擊。

路透社報導，來自中國、南韓與加拿大的專家，在距核電廠 50 公里左右的久之濱港，「盯著」人員從漁船卸載的魚獲取集樣本。IAEA 指出，樣本將送往這三個國家進行獨立檢驗。

IAEA 專家 Paul McGinnity 表示，應日本政府要求將魚鮮送驗，是為了強化外界對日本數據的信心。

2011 年福島核災迄今，第一核電廠的輻射水已囤積了逾百萬公噸，足以填滿 500 座奧運規格泳池。根據營運商東京電力公司（東電），排放入太平洋之前，汙水已濾掉了放射性同位素，僅氚（tritium）因難以分離而會殘留水中，但也已稀釋至低於規範之濃度。

根據《美國科學人》（Scientific American）期刊的一篇文章，氚的輻射能不足以穿透人體皮膚，但若攝取過量，恐增致癌風險。

在日本排放核廢水之前，鄰國恐慌體現在南韓中國搶購海鹽海產上，而在排放之後，中國更是全面禁止日本水產品進口。

金融時報指出，中國不只海產拒日，抵制情緒也蔓延至日本美容保養品，網民認為商品也遭到「汙染」，重創日牌網路銷量，如知名品牌資生堂（Shiseido）。中國是資生堂最大市場，今年前 6 個月營收，中國就佔了 26%。

日本核廢水排放入海究竟有害無害？ IAEA專家首度採集魚樣本送驗
2023年10月19日，IAEA與中國、南韓、加拿大專家在日本東北久之濱港採集魚獲送驗。（圖／路透社Eugene Hoshiko）
核廢水
核處理水
日本
東電
第一核電廠
福島
輻射水
資生堂
IAEA
國際原子能總署

相關新聞

日本鮮葡萄連2週驗出「殺蟲劑」、巴基斯坦冷凍三點蟹「重金屬超標」全數遭邊境攔截
日本鮮葡萄連2週驗出「殺蟲劑」、巴基斯坦冷凍三點蟹「重金屬超標」全數遭邊境攔截
2023/10/17 14:14
日本熊本廠全力推進 台積電建二廠、專攻6奈米晶片
日本熊本廠全力推進 台積電建二廠、專攻6奈米晶片
2023/10/13 09:48
引刺殺安倍晉三殺機　日本文科省擬明日申請解散統一教
引刺殺安倍晉三殺機　日本文科省擬明日申請解散統一教
2023/10/12 21:12
【台北場完售】台灣雲門舞集50週年新作《波》　AI生成影像即時互動
【台北場完售】台灣雲門舞集50週年新作《波》　AI生成影像即時互動
2023/10/11 15:13
美國參院領袖訪問中國後　宣布因「外部事件」取消訪日本行程
美國參院領袖訪問中國後　宣布因「外部事件」取消訪日本行程
2023/10/10 21:16

更新時間 : 2023-10-19 21:17 GMT+08:00

最受歡迎

【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
【台灣中捷藍線爭議】3任市長2度改動　圖利有力人士、拐進重劃區、經費暴增爭議多
【台灣中捷藍線爭議】3任市長2度改動　圖利有力人士、拐進重劃區、經費暴增爭議多
【信不信由你】國民黨總統參選人侯友宜競辦關公像「青龍偃月刀」突墜地 命理師警告會出事？
【信不信由你】國民黨總統參選人侯友宜競辦關公像「青龍偃月刀」突墜地 命理師警告會出事？
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
以色列、哈瑪斯有犯戰爭罪嗎？殺平民不一定等同犯罪？一篇看懂
以色列、哈瑪斯有犯戰爭罪嗎？殺平民不一定等同犯罪？一篇看懂
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
按讚也不行？以巴衝突考驗新聞中立 6名BBC記者遭處分
按讚也不行？以巴衝突考驗新聞中立 6名BBC記者遭處分
台灣首個無人機空中救援隊募資開跑 目標佈署300座無人機山區「即刻救援」！
台灣首個無人機空中救援隊募資開跑 目標佈署300座無人機山區「即刻救援」！