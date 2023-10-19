日本核廢水排放入海究竟有害無害？ IAEA專家首度採集魚樣本送驗

日本今年 8 月開始將福島核災善後工作累積的核廢水（核處理水）排放入海，在國內外都引發了不小反彈，今（19）日國際原子能總署（IAEA）專家小組首度在第一核電廠附近的漁港採集魚樣本送驗，研究此一爭議措施對生態與食安的衝擊。

路透社報導，來自中國、南韓與加拿大的專家，在距核電廠 50 公里左右的久之濱港，「盯著」人員從漁船卸載的魚獲取集樣本。IAEA 指出，樣本將送往這三個國家進行獨立檢驗。

IAEA 專家 Paul McGinnity 表示，應日本政府要求將魚鮮送驗，是為了強化外界對日本數據的信心。

2011 年福島核災迄今，第一核電廠的輻射水已囤積了逾百萬公噸，足以填滿 500 座奧運規格泳池。根據營運商東京電力公司（東電），排放入太平洋之前，汙水已濾掉了放射性同位素，僅氚（tritium）因難以分離而會殘留水中，但也已稀釋至低於規範之濃度。

根據《美國科學人》（Scientific American）期刊的一篇文章，氚的輻射能不足以穿透人體皮膚，但若攝取過量，恐增致癌風險。

在日本排放核廢水之前，鄰國恐慌體現在南韓、中國搶購海鹽海產上，而在排放之後，中國更是全面禁止日本水產品進口。

金融時報指出，中國不只海產拒日，抵制情緒也蔓延至日本美容保養品，網民認為商品也遭到「汙染」，重創日牌網路銷量，如知名品牌資生堂（Shiseido）。中國是資生堂最大市場，今年前 6 個月營收，中國就佔了 26%。



2023年10月19日，IAEA與中國、南韓、加拿大專家在日本東北久之濱港採集魚獲送驗。（圖／路透社Eugene Hoshiko）