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數位部宴請外賓菜單英文誤植「中華人民共和國」 圓山大飯店致歉

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/19 19:03
圓山大飯店檔案照片。（圖／中央社）

圓山大飯店檔案照片。（圖／中央社）

數位部長唐鳳昨（18）日在圓山大飯店宴請外賓，華麗的菜單竟出現了一道「不識趣」的菜，英文說明寫成「中華人民共和國 」（People's Republic of China），外賓還競相拍照，場面尷尬，圓山今日發表聲明致歉，稱是審核流程疏失。

根據 TVBS 拍攝的菜單照片，餐宴共有九道菜，多是歷任總統國宴、春宴時曾出現的餐點。其中，麒麟龍膽魚這道料理，出現在 2011 年馬英九任內百年國慶晚宴。英文說明寫著「President Ma Ying-jeou’s National Day Dinner for the Centenary of the Founding of the People’s Republic of China 2011」，但中華民國應是「Republic of China」才對。

圓山飯店以四點回應，表示出發點是希望讓外賓多了解國宴菜意涵，對於英文誤植造成外界誤解，感到抱歉，當下馬上向賓客道歉。未來也會謹慎為之。

資安署也說明，18 日宴請 18 國參與台灣「前瞻資安探索會議」（ACE）及「跨國網路攻防演練」（CODE）之外國資安技術專家餐敘，餐敘是一般性餐宴，不是國宴規格。圓山飯店的「國宴文化餐」一詞，只是該飯店日常銷售餐宴品項，望外界勿誤解。

資安署補充，當晚發現該菜單英文國名有誤，即刻向飯店反映，要求立即處置，避免影響我國形象，未來會要求主辦飯店確認翻譯正確性。

圓山大飯店聲明全文如下：

  • 有關國宴文化餐菜單出現國銘英文誤植一事，現場主管經「數位發展部資通安全署」同仁告知後，已於第一時間像賓客致歉。
  • 菜單英文部分事飯店人員出於提供貼心服務，主動附上英文說明，希望便於外賓進一步瞭解國宴餐之意涵。
  • 飯店人員當下未確實詳細檢視菜單英文內容，也沒有依照飯店內部審核流程再次確認，以致出現翻譯誤植未察之情形。
  • 有關此一事件造成外界誤解，再次表示歉意並深刻檢討，未來會以更謹慎之態度確認飯店內所有文字，避免類似情事再度發生。
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