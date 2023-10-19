復興商工榮獲德國2023年度紅點品牌與傳達設計大獎

培育美術設計創意搖籃的復興商工， 其應屆學生投稿專題作品「盒包蛋-E.G.G」榮獲2023德國 「紅點品牌與傳達設計獎-紅點獎」（Red Dot Award）肯定。1955年創立的德國「紅點設計大獎」迄今逾 65年，素有設計界「奧斯卡」美稱，是全球4大知名設計大賽中， 規模最大也最有影響力的競賽。

教育局表示，新北市發展了全國最完整的金手培訓計畫， 打造三級培訓及6種技職競賽人才培育機制， 鼓勵本市師生踴躍參與各項競賽，希望增進學生國際視野， 提升國際競爭力，增加學生就業力， 此次復興商工於國際設計競賽獲獎，就是最好的實力展現!

紅點設計大獎是由德國著名設計協會藉由對產品設計( product design)、傳達設計(communication design)、及設計概念(design concept)範疇的競賽，每年吸引全球超過60個國家設計師 投稿參賽，獲獎作品可獲准使用「紅點標章」， 是對設計師極其重要的肯定。

本次復興商工得獎作品「盒包蛋-E.G.G」， 由許得輝老師指導黃瀞萱、蘇郁惠、鄭同恩、王思婕、卓芸熙、 涂哲豪、陳沿瑞、鄭皓之、王凱民、李柏緯同學共同創作。 從重視防撞議題出發設計，在材質上符應綠色潮流，使用環保紙材， 重量輕、工作性高、可回收再利用的特點，更以蛋為媒介來發想， 若能順利保護蛋這麼易碎的媒材， 就可再延伸用作其他物品的緩衝材，等同回收二次再利用， 又能折疊不佔空間，因而獲得各方評審青睞。

復興商工在今年全國大專院校新一代設計展金點新秀設計獎也有專業 表現!惟一技高學校入圍「金點新秀包裝減量設計特別獎」，並獲得 112學年全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽藝術群- 創意組佳作。再次證明新北技職學子，具備專業且國際化的設計， 成為世界級頂尖人才。

獲獎學生黃瀞萱等人表示研發的原創作品讓世界看見臺灣優異的設計 實力，對此感到興奮與激勵，更期勉未來持續精進成長， 讓更強大的創意創作能量不斷迸發，激盪出不一樣的火花， 為自己喜歡的設計更努力。

廣告設計科主任林志金表示， 指導老師許得輝每年指導專題的鼓勵學生投稿國際比賽， 讓學生掌握時代脈動，更是對自己教學的一種榮耀， 技職學生作品能夠得國際-紅點獎、新一代-金點新秀獎， 跨界比賽獲得許多肯定，實屬難得！

新北重視技職教育，首創「新北NO.1技職6.0 New Top World世界頂尖人才」技職白皮書，成立全國唯一技職教育科， 規劃四年8億經費推動技職教育，主打「適性扎根、產學跨域、 數位科技、自發創新、人文美感、國際專業」六大面向， 期待能培育每位學生不只適性發展，更具備專業、跨域、 創新及應用科技能力，同時能夠擁有服務社會及美學的素養， 也都能在世界舞臺發光發熱。

復興商工廣設科學生發揮創意「盒包蛋-E.G.G」作品校內專題作業發表 。（圖／新北市教育局）