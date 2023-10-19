2023年新北學力再Up 82所國中減C增A 頒近5百萬獎勵金

新北市教育局今(19)日於北大高中舉辦112年度 學力UP頒獎典禮，共有82所國中成功減C增A，頒發高達491 萬元的獎勵金，將挹注各校支持校內持續精進提升學力品質。

教育局表示，新北致力推動學力UP支持實施計畫， 透過各校積極邀請專家進入學校，協助分析教學情況， 並與教師共創教學策略， 鞏固國中基本學力也提升新北市孩子的未來競爭力。

柑園國中112年會考在減C方面有大幅進步，獲「減C組小校第一 名」，五科待加強比例與過去五年平均值相較下降49.28%。 校長黃淑君提到，這幾年柑園國中善用學習扶助數據資料， 診斷個別學生學習迷思，透過分組進行差異化教學； 以及運用數位輔助自主學習，搭建學習鷹架，提高學習成就感， 同時強化校訂課程專題探究與閱讀理解的教學設計， 引導學生學習如何學習，思考如何思考的方法， 有助於處理會考較靈活的題型。

會考考取第一志願的柑園國中王卉芸同學說，國中三年都沒有補習， 老師會針對個別需要設計課程與加強輔導， 讓自己有機會接觸困難的題目，挑戰學習的極限， 並且能從容面對會考。

而該校林昀澤同學也說，自己的國英數原本模考成績都是C， 在經過這一年學校的分組學習方式，老師針對學習弱點給予指導， 最後五科順利達B也考取公立高中。

另外，獲「減C組大校第一名」的碧華國中自108學年度起就開始 執行減C計畫至今，今年會考五科待加強比例共下降35.51%。 透過凝聚教師共識、邀請輔導團到校進行減C策略分享、 辦理教師教學知能研習，更善用平板融入教學、 學習扶助科技化評量的運用，讓教學活動更加活絡。 校長林建成說道，教師因著學力UP獎勵金的支持能持續增能， 學習更多元，也讓學生提升學習動機及自信，減C也需要一步一步按 部就班將基礎打穩，全校師生朝向同一目標前進，才能師生共好， 提升學力!

獲「減C組大校第三名」中平國中已連續4年獲得學力UP獎項， 今年會考五科均成功減C增A，五科待加強(C)人數比例皆遠低於 全國比例，五科精熟(A)人數比例也都遠高於全國比例。 其中數學科待加強(C)人數比例只有13.33%(全國待加強比 例25.99%)，國英數三科精熟(A)的人數比例分別是34. 74%、31.16%、37.05%，締造學校歷年新高。學校成 功藉由營造共好的學習風氣，給予多元獎勵方式表揚進步的學生，更 邀請家長會長分享從黑手重返校園的親身經驗， 勉勵學生及早學習的可貴，勿輕言放棄，期勉師生共同提升學力。