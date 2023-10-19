10月21、22日搶萬里蟹福袋　免費體驗捕蟹

萬里蟹產季最熱門的活蟹福袋又來啦！ 捕蟹漁民為回饋民眾的熱情參與，今年特別增加10月21、22日 2斤活蟹福袋特賣！除了活蟹，福袋還分別贈送味王泡麵「 鮮蝦湯麵」及可口可樂mini罐。 在地萬里區漁會特別規劃捕蟹趣及漁村漫慢遊活動， 讓民眾到產地享用鱻猛萬里蟹之餘， 還能體驗萬里蟹從產地到餐桌的過程，深入瞭解捕蟹文化， 新北市政府邀請民眾揪親友一同來野柳遊玩食蟹！

連續2日超值福袋等你來搶購

10月21、22日上午10點30分將於野柳假日活蟹市集舉辦萬 里蟹產地福袋特賣會，各別準備100份2斤399元(原價800 元)的活蟹福袋要回饋給喜愛萬里蟹的民眾購買(開賣前20分鐘發 放號碼牌)！10月21日購買到福袋的幸運民眾還能獲得一碗味王 泡麵「鮮蝦湯麵」，22日則為可口可樂mini罐， 搶到福袋的民眾可將活蟹交由野柳假日活蟹市集的產銷班媽媽代為蒸 煮，現吃或帶回家泡上一碗泡麵， 鮮嫩飽滿的萬里蟹配上香味撲鼻的鮮蝦湯麵，滿滿的鹹香海味， 彷彿置身大海中。

捕蟹趣、漁村漫慢遊帶你深入瞭解萬里蟹

不僅僅有鱻猛的萬里蟹福袋， 在地萬里區漁會為了讓民眾能更了解野柳當地產業人文歷史，21、 22日更規劃「捕蟹趣」(10：00及13：00每日兩梯次， 每梯次限額40名，請攜帶身分證/健保卡/駕照等有相片之證件以 供報關查驗)及「漁村漫慢遊」(9：00及11：00每日兩梯次 ，每梯次限額20名)系列活動， 民眾可於當日至野柳保安宮前廣場免費報名參加(上午8：30開始 報名，額滿為止)，藉由活動， 民眾可深入了解在地的捕蟹過程及文化。「捕蟹趣」 由經驗豐富的船長講解捕蟹專業技巧，讓民眾化身捕蟹人， 親自乘船體驗萬里蟹捕捉過程，更能從海上眺望野柳地質公園， 欣賞美麗的女王頭及大自然的鬼斧神工，聆聽浪濤， 欣賞絕美的海景；「漁村漫慢遊」 則是透過當地資深嚮導的引領，走訪當地信仰中心保安宮， 鼎盛的香火用來祈求風調雨順、滿載而歸， 實際感受當地人對於海洋的敬畏與感恩之情， 在嚮導的帶領下深入了解萬里蟹的種類、操作捕蟹蟹籠， 並藉由走訪瑪鋉居探究漁村歷史的軌跡， 深刻體會當地漁村的捕蟹歷史以及萬里蟹對於捕蟹漁民的重要性。

新北市政府漁業處表示，藉由福袋販售讓喜愛萬里蟹的民眾， 以回饋價來品嚐新北最讚的萬里蟹， 並透過捕蟹及漁村導覽活動引領民眾走進萬里蟹的產地漁村， 一同探索當地的萬里蟹的捕蟹文化及當地信仰， 感受當地漁民對於海洋的敬畏以及對萬里蟹品牌的自信， 以萬里蟹品牌凝聚市府、民眾以及在地漁民的情感， 達成在地共榮共好的目標。

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2023新北萬里蟹活動小組，電話: 02-82572525分機234 (週一至週五 11:00- 18:00)

10月21、22日跟著船長一起出航「捕蟹趣」。(圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處資料照片)

由資深嚮導帶領的「漁村漫慢遊」，讓民眾深度認識萬里蟹產地漁村。(圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處資料照片)