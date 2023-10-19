竹山鎮公所規劃「鮮筍節」，今年推出「套餐」9道菜，就算只有自己1人也能報名參加。菜色包含竹筒飯、筍乾爌肉、番薯竹筍包、竹筍鮮菇湯等，吃飽還能帶走特製竹質環保餐具。

竹子是竹山鎮重要產業，為推廣竹筍，竹山鎮公所11月26日起舉辦第3屆「鮮筍節」，5梯次「竹筍套餐饗宴」即日起至11月17日開放民眾線上報名，鎮公所17日舉辦記者會，邀愛吃竹筍料理的老饕參加，享用美味後，特製竹餐具還能帶回家，吃美食同時也響應環保。

竹山鎮長陳東睦出席致詞表示，竹筍套餐饗宴場次為11月26日、12月2日、3日、9日、10日共5場，每場限額100人、共計500人，活動採預先、現場報名。

民眾以手機下載竹山鎮公所APP(連結如下) 填資料並繳新台幣350元即可訂餐，菜色有竹筒飯、筍乾爌肉、番薯竹筍包、醬筍蛋、鮮蝦時蔬、竹筍鮮菇湯、麥芽蜜地瓜、茶凍、水果。

活動採取APP報名以及現場報名並繳交報名費就可以獲得美食~~

報名連結 : (即日起開放線上報名至11月17日止)

https://www.beclass.com/rid=284b363652615a067655

圖/竹山鎮長陳東睦

中央社引述陳東睦說，配合活動特別設計尋寶地圖，分別在果菜市場、竹山市場、中山市場、竹山菸草站、遊客中心設置蓋章集點處，吸引遊客透過集點活動深度走訪竹山老街、打鐵巷、宮廟古蹟、文創市集，集點完成可獲市場消費「買千送百」折價券。

台灣南投竹山鮮筍節、吃好料做環保 特製竹餐具還可帶回家

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