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中華電信啟動2024年基層從業人員招募　預計招募862名資通訊人才加入幸福企業

By 台灣英文新聞
2023/10/19 17:24

中華電信於2023年10月16日起正式啟動「113年基層從業人員遴選」報名，號召所有優秀人才加入中華電信幸福企業，以永續發展標竿為基礎的企業願景，持續深化在資通訊產業的領先地位。

中華電信做為幸福企業的代表，多年來致力建構多元、包容、友善的職場環境。董事長郭水義上任後，更是積極為同仁打造富有創造力、活力且可安心打拼的最佳舞台。除原有包括結婚、生育、教育、退休等多重面向的「全方位福利措施」，為了持續提升員工福祉，讓優秀人才起心(薪)動念，日前公開宣佈2024年1月1日起全員定額加薪3,000元，並預計於2024年7月起全員再加給伙食津貼共四大福利提升政策，為業界立下典範標竿。

至於新進員工的薪資待遇，這次業務類職缺的起薪為43,195元，技術類則為45,220元，此外享有全體員工都適用的「全方位福利措施」，如1.6個月的三節年節獎金、平均2.6個月的績效獎金以及0.4個月的全勤獎金以激勵員工士氣，每年亦根據營運及績效表現，核發企業化特別獎金與員工酬勞，與全體員工共享經營績效，符合請領條件且績效表現特別優異之同仁，以2022年為例，全年年薪上看21個月!

另公司亦設有各項津貼補助與協助措施，從維持員工身心健康的旅遊補助、休假補助、體育活動費、全國各地中華電信會館等，到組建家庭的集團結婚、生育補助、托兒津貼、子女教育補助等，甚至為退休提前作準備的持股信託獎勵金，使員工能安心工作，兼顧工作與生活平衡。工時福利方面，新進人員報到後即依比例享有當年度最多7日的特休假、有薪事/病假及2022年首創育兒減少工時，減工不減薪的措施，不論哪個人生發展階段，中華電信都與員工相伴，共同走過每個寶貴時刻。

中華電信董事長郭水義強調：「公司積極提升人才資本競爭力，除了定額調薪外，在員工持股信託獎勵金、員工晉升條件及員工酬勞分派比率等也都有提升，激勵同仁更有鬥志、齊心協力為公司創造佳績，也歡迎所有優秀人才加入中華電信，和我們一起運用資通訊科技，打造精彩未來！」

『中華電信股份有限公司暨所屬機構113年基層從業人員遴選』報名至2023年11月15日止，相關報名資訊及詳細招募條件，請至中華電信人才招募網站(https://rmis.cht.com.tw/portal/career/index.jsp)及甄試網站(https://cht113.twrecruit.com.tw)下載簡章報名。

更新時間 : 2023-10-19 18:10 GMT+08:00

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