中華電信啟動2024年基層從業人員招募　預計招募862名資通訊人才加入幸福企業

中華電信於2023年10月16日起正式啟動「 113年基層從業人員遴選」報名， 號召所有優秀人才加入中華電信幸福企業， 以永續發展標竿為基礎的企業願景， 持續深化在資通訊產業的領先地位。

中華電信做為幸福企業的代表，多年來致力建構多元、包容、 友善的職場環境。董事長郭水義上任後， 更是積極為同仁打造富有創造力、活力且可安心打拼的最佳舞台。 除原有包括結婚、生育、教育、退休等多重面向的「 全方位福利措施」，為了持續提升員工福祉，讓優秀人才起心(薪) 動念，日前公開宣佈2024年1月1日起全員定額加薪3, 000元， 並預計於2024年7月起全員再加給伙食津貼共四大福利提升政策， 為業界立下典範標竿。

至於新進員工的薪資待遇，這次業務類職缺的起薪為43, 195元，技術類則為45,220元， 此外享有全體員工都適用的「全方位福利措施」，如1. 6個月的三節年節獎金、平均2.6個月的績效獎金以及0. 4個月的全勤獎金以激勵員工士氣，每年亦根據營運及績效表現， 核發企業化特別獎金與員工酬勞，與全體員工共享經營績效， 符合請領條件且績效表現特別優異之同仁，以2022年為例， 全年年薪上看21個月!

另公司亦設有各項津貼補助與協助措施， 從維持員工身心健康的旅遊補助、休假補助、體育活動費、 全國各地中華電信會館等，到組建家庭的集團結婚、生育補助、 托兒津貼、子女教育補助等， 甚至為退休提前作準備的持股信託獎勵金，使員工能安心工作， 兼顧工作與生活平衡。工時福利方面， 新進人員報到後即依比例享有當年度最多7日的特休假、有薪事/ 病假及2022年首創育兒減少工時，減工不減薪的措施， 不論哪個人生發展階段，中華電信都與員工相伴， 共同走過每個寶貴時刻。

中華電信董事長郭水義強調：「公司積極提升人才資本競爭力， 除了定額調薪外，在員工持股信託獎勵金、 員工晉升條件及員工酬勞分派比率等也都有提升， 激勵同仁更有鬥志、齊心協力為公司創造佳績， 也歡迎所有優秀人才加入中華電信，和我們一起運用資通訊科技， 打造精彩未來！」

『中華電信股份有限公司暨所屬機構113年基層從業人員遴選』 報名至2023年11月15日止，相關報名資訊及詳細招募條件， 請至中華電信人才招募網站(https://rmis.cht. com.tw/portal/career/index.jsp )及甄試網站(https://cht113. twrecruit.com.tw)下載簡章報名。