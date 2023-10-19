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臺灣集中保管結算所eNotice 20萬元大獎幸運得主出爐

2024年接辦ETF配息電子通知

By 台灣英文新聞
2023/10/19 17:22
圖／集保結算所

圖／集保結算所

臺灣集中保管結算所配合金管會永續發展政策，自2023年6月30日推出「股務事務電子通知平台」(eNotice平台)，提供上市、上櫃、興櫃公司發放股利電子通知服務，服務人數已超過27萬人。另簽約採用的917家發行公司中，在近期除權息旺季期間，實際使用eNotice發送股利通知的累計筆數達到52.7萬筆，有效協助公司降低作業成本，增進股務e化效率。

eNotice平台自上線後，為推廣投資人踴躍參與，集保結算所於本年6月至9月期間舉辦抽獎活動，包含「早鳥喝咖啡」、「週週獎不完」、「月月送大獎」及「驚喜快樂送」等多重抽獎，其中萬眾矚目的「驚喜快樂送」每名20萬元獎項，已於10月16日抽出5名幸運得主，並公布於集保官網eNotice平台專區，本次抽獎活動順利圓滿落幕。

另近年ETF已成為國人熱門投資選項，投信事業相繼推出不同類型ETF商品，固定配息ETF尤其廣受投資人青睞，截止本年10月16日，市場上已發行242檔ETF，其中141檔為配息型ETF，分派頻率則有月配息、雙月配息、季配息、半年配息或年配息，持有配息型ETF受益人更已突破660萬人，每年寄送約2,283萬人次之收益分配通知。

因應2050淨零排放並擴大數位創新發展，集保結算所進一步規劃eNotice平台擴增ETF收益分配通知電子化服務，已奉金管會核准，預計於明年3月上線使用，預期將節省投信業者國內基金配息作業成本近1.6億元。投資人透過證券商下單APP、集保e手掌握APP連結eNotice平台，可隨時查詢收益分配資訊，並保護個人隱私，提供新時代投資人更好的數位體驗。

集保結算所總經理陳德鄉表示，為全力配合金管會永續發展政策，在保障股東及受益人權益的前提下，近年積極推廣多項股務e化服務，包括電子投票(eVoting)、股東會視訊會議(eMeeting)等，協助股東多元管道行使股東權，而eNotice平台的股務事務電子通知，更可進一步深化股務e化服務。集保結算所將秉持與資本市場共榮共好的精神，持續創新優化各種數位平台服務，達到ESG永續發展的目標。

更新時間 : 2023-10-19 18:10 GMT+08:00

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