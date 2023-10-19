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取締寄生帳號沒把用戶嚇跑 Netflix宣布調高費用

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/19 16:51
Netflix標誌示意圖。（圖／路透社Dado Ruvic）

Netflix標誌示意圖。（圖／路透社Dado Ruvic）

取締「密碼共享」有成的影音串流平台網飛（Netflix），18 日宣布提高訂閱費用，顯然是受到了用戶不減反增的激勵，對營運前景一片看好。

BBC衛報The Verge 報導，Netflix 宣布自 18 日起，基本方案 9.99 美元增至 11.99 美元，高級方案 19.99 美元增至 22.99 美元。至於 6.99 美元的有廣告方案與 15.49 美元的標準方案，維持原價。

去年上半年，網飛流失了上百萬用戶，敲響了警鐘。外界原本擔憂，好萊塢大罷工影響新片、新劇發行，加上市場競爭激烈，恐侵蝕網飛的訂戶量，不料結果優於預期，今年 7 月到 9 月，其用戶數增加了 880 萬人，創兩年來新高。

網飛第三季新訂戶量表現亮眼，主要是受惠於打擊密碼共享之政策。Netflix 今夏開始抓寄生帳號，使用共用帳戶的非同住用戶，必須收取額外費用。此舉非但沒有嚇跑用戶，還因此收穫更多訂閱戶。

網飛認為，其片單涵蓋了自家原創影片及適量的授權影片（大眾喜好的作品），是能持續吸引觀眾的原因。這些年來，Netflix 雖致力主打原創作品，卻強調不會犧牲授權影片的分量，相信這塊具有一定的市場潛力。

不滿串流平台未分潤而發動罷工長達 5 個月的好萊塢編劇，已同意結束行動。好萊塢演員則尚未妥協，仍在談判之中。
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更新時間 : 2023-10-19 18:10 GMT+08:00

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