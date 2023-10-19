懷孕貧血風險多 增18.1倍死亡、3倍產前血栓機率 4大營養素要補足

國健署調查發現，在懷孕第24至28週接受產檢貧血檢驗的準媽媽中，異常率約17.4%，也就是說每6位孕媽咪，就有1位有貧血現象。國健署吳昭軍署長提醒，懷孕媽媽們需要更注意孕期4大飲食攝取，避免血紅素低於標準值，並善用貧血檢驗服務，以早期發現及早治療。

造成貧血的原因很多，主要有遺傳、疾病或營養素攝取不足等，若孕媽咪在懷孕第12週前的產檢血液常規檢驗時發現貧血，建議就醫以釐清貧血成因為先天遺傳性或營養素缺乏等因素，若產前貧血將增加產前、生產及產後妊娠併發症與胎兒健康危害的風險。

貧血對母體和胎兒的影響甚大，包含增加死亡、血栓風險和產後出血等

根據國外文獻指出，產前診斷為貧血的孕婦，發生死亡風險為未患產前貧血孕婦的18.10倍、發生子宮切除風險為7.7倍、生產時輸血為3.2倍、產前及產後發生血栓風險分別增加為3.0倍及2.6倍、產後出血為2.1倍。

此外，有產前貧血孕媽咪所生新生兒，入住加護病房的風險為未有產前貧血者的1.2倍、發生產前胎兒窘迫為1.2倍。

掌握飲食4技巧 遠離孕期貧血風險

國健署提醒，懷孕期間攝取足夠營養素(如：鐵、葉酸、維生素B12等)，可預防貧血的發生，若有任何飲食或補充營養素的問題，可洽詢營養師進行營養評估及飲食指導，或經醫師指示下使用營養補充劑，以改善貧血症狀。究竟該如何吃，才能預防貧血呢？國健署提供以下4技巧：