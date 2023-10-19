【台灣Lin bay好油案】許哲賓擁千組FB帳密　綠批國民黨抹黑產業鏈　藍回尊重司法毋枉毋縱

「Lin bay好油」版主林裕紘與前國民黨工許哲賓自導自演遭恐嚇案，檢警查出，許哲賓疑為中級以上網軍頭，一人擁有逾千組臉書帳號與密碼，將繼續追查是否有其他擾亂社會秩序行徑。國民黨今（19）日回應，恐嚇案後已解除與許哲賓勞雇關係，將尊重司法偵辦，秉公處理，毋枉毋縱。

Lin bay好油一案峰迴路轉，從網路霸凌案，最後被揭穿為林裕紘、許哲賓自導自演的恐嚇案，因有滅證、串證之虞及懷疑有未知共犯，桃園地院裁定羈押兩人。

檢警深入追查發現，許哲賓的手機及筆電中有逾千組臉書帳號，並進行維持活動狀態，研判一人無法獨自操作這麼多帳號，可能接受命令或委託後，找幫手擔任下線進行特定活動，或對特定事件護航、進行干擾攻擊。檢調將擴大追查比對、是否曾涉及散布假訊息等擾亂社會秩序案件。

案件爆發時許哲賓任職於國民黨中央政策委員會，該黨隨即解除與他的勞雇關係，文傳會主委林寬裕澄清外界質疑，強調應就事論事，不需要無限上綱、扯陰謀論。國民黨今（19）日針對許哲賓為「網軍頭」一事回應，表示尊重司法偵辦，秉公處理，毋枉毋縱。

民進黨發言人張志豪質疑，國民黨中央顯然是最大亂台集團，國民黨光一個黨工就有上千組帳號，負責影響輿論並攻擊特定議題，這就是國民黨抹黑產業鏈的一環。張志豪指出，許哲賓也曾為國民黨張嘉郡、張麗善工作，後來更成立歐絡因公司接國民黨的生意，尤其該公司股東也充斥國民黨黨工，更扯的是連朱立倫辦公室主任也在內，國民黨的「抹黑產業鏈」從黨中央一路養網軍，到藍營地方民代及首長，可說是上下交相賊，聯手抹黑造謠攻擊民進黨，甚至嚴重懷疑還配合中共大規模介入台灣選舉，手段低劣不堪。

張志豪還質疑，是否有國民黨其他特定政治人物，不斷提供經費，讓許哲賓養大網軍帳號，藉此達到抹黑政府、打擊政敵的目的。

面對民進黨砲火猛烈，國民黨發言人楊智伃表示，民進黨才是台灣最大詐騙黨，畢竟民進黨網軍的戰力可是自家副總統賴清德都認證過的，過去楊蕙如、還有前民進黨網路社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐操作認知作戰等等網路操作，民進黨網軍囂張跋扈的程度大家有目共睹。

楊智伃說，民進黨除了在疫情期間出征對政策質疑的藝人、甚至近期出征一位在校園演講對賴清德提出問題的女學生，而這樣濫用網路作為攻擊霸凌不同想法與意見的人，再用網軍來抹黑別人養網軍，這種招數大概也只有民進黨做得出來。

而針對Lin Bay好油事件，楊智伃回影，民進黨屢次用影射手段胡亂連結，無視調查正在進行，若要依照民進黨的標準，偏偏民進黨在連結過程中，卻刻意忽視Lin Bay好油的民進黨籍，顯然是心虛的表現。