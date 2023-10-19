北榮研究：改變腸道細菌 可減少肝硬化合併肌少症及併發症

台北榮總的團隊研究發現，肝硬化病人腸道細菌的變化與肌少症的發生相關，且會影響整體預後，改變腸道細菌，可望減少肌少症及併發症的發生。

該研究由北榮侯明志副院長領導的肝硬化及門脈高壓團隊研究發現，並於日前刊登於國際知名肝病期刊JHEP Reports(歐洲肝病研究學會旗下的國際官方期刊)。

北榮內科部胃腸肝膽科李癸汌醫師表示，肝硬化是目前全球第14大死因，每年約造成一億多人死亡。台灣是慢性B型肝炎和C型肝炎的好發國家，肝硬化對於國人健康以及整體醫療資源的影響也比西方國家來得更顯著。

由於肝硬化的病人在臨床上常常合併「肌少症」的問題，而且合併肌少症的肝硬化病人有比較高的機率發生併發症，有較高的機會需要住院，其死亡率也比一般的肝硬化病人較高。

李沛璋醫師說明，人類的腸道系統內共生著數以兆計的細菌，這些腸道細菌若是出現生態失衡，例如整體數量暴增或各種細菌的比例失調，往往會造成腸道屏障的功能出現問題，腸道裡的細菌和細菌毒素就比較跑到血液中，順著血流進入肝臟而誘發肝硬化的病人產生併發症。

根據近期的研究也發現，腸道的細菌除了會影響人體肌肉的質量和功能，其發生變化也可能與老年人的肌少症有關係。然而，腸道細菌的變化對於肝硬化患者發生肌少症之間的相關性，以及對病人整體預後的影響仍未可知。

研究團隊自107年開始進行肝硬化病人的腸道細菌與營養、肌肉狀態，對於肝硬化併發症相關性的前瞻性研究。結果顯示，擁有正常肌肉的肝硬化病人和罹患肌少症的病人，兩者的腸道細菌組成有顯著的差異。

合併肌少症的肝硬化患者，其糞便中「戴阿利斯特桿菌(Dialister)」、「第二型瘤胃菌(Ruminococcus 2)」以及「大真杆菌(Anaerostipes)」的細菌量都顯著地比較少。這些腸道細菌的缺乏可能會引發胺基酸合成功能下降，進而與肝硬化病人血液中的胺基酸不足有關。

而糞便中同時缺乏第二型瘤胃菌以及大真杆菌的肝硬化病患，在一年內有較高的機率發生各項併發症和感染症，同時也比較容易住院；而糞便中富含此二類細菌的病人，則可有效地減低一年內發生併發症的機率。

因此研究團隊盼能藉由改變肝硬化病人的腸道細菌，減少肌少症的發生，進而減少併發症，並增進病人的預後。