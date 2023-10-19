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俄國普丁訪問中國 神祕核武按鈕手提箱罕見曝光

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/19 14:33
2023年10月18日，普丁在北京出席一帶一路峰會，隨行人員被拍到提著核手提箱。（圖／路透社RUPTLY）

2023年10月18日，普丁在北京出席一帶一路峰會，隨行人員被拍到提著核手提箱。（圖／路透社RUPTLY）

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）正在中國北京參加「一帶一路」（Belt and Road）峰會，這次峰會較以往低調許多，獲得的關注也較少，但 18 日曝光的影像中，罕見出現了俄國的「核手提箱」（nuclear briefcase），倒是意外引人注意。

路透社報導，普丁在與「好友」習近平會晤後，正往另一場會議走去，此時媒體拍到他身後隨扈及兩名海軍軍官的身影，二人各拎了一只手提箱。攝影記者還特地給了特寫鏡頭，讓外界難得能近距離一窺這神祕的核武發射器。

美國總統的核按鈕裝置名為「核足球」（nuclear football），俄國的核手提箱則稱為「切格特」（Cheget），以高加索山脈的切格特山（Mount Cheget）命名。此裝置向來是由海軍軍官攜帶，總統在哪，箱子就在哪，惟鮮少被拍到。

基本上，切格特是一件通訊裝置，讓俄國總統得以與軍方高層通話，透過高機密設計的「卡茲別克」（Kazbek）電子指揮及控制網絡，對火箭部隊下達命令，發射核武。俄國國防部長也有一只核手提箱，參謀總長應也有一只。

俄國電視台 Zvezda 曾於 2019 年公布了一支號稱是核手提箱內部的畫面，根據該媒體，「指揮區」有兩枚按鈕，白的是發射，紅的是取消，須以一個特殊的隨身碟啟動箱子。

俄國前總統葉爾欽（Boris Yeltsin）使用的核手提箱，內部設置看來頗為簡易，目前在葉卡捷琳堡（又稱凱薩琳堡 Yekaterinburg）的葉爾欽中心展出。

俄國普丁訪問中國 神祕核武按鈕手提箱罕見曝光
2022年10月18日，葉爾欽總統中心博覽會展出葉爾欽任內使用的核手提箱。（圖／路透社Natalia Chernokhatova）
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更新時間 : 2023-10-19 14:44 GMT+08:00

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