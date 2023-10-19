【2024台灣總統大選】藍白合，你怎麼看？ 民意基金會：過半數國人支持

2024 台灣總統大選，藍白究竟合不合，雙方還在拉扯，台灣民意基金會今（19）日則公布了 20 歲以上國人的看法，過半數贊成國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲藍白合，也支持民眾黨提出的「民調定正副」做法。

問：「 一般說來，您贊不贊成國民黨與民眾黨，現在這個時候，去共推一組候選人出來競選總統、副總統？ 」

結果發現， 16.8% 非常贊成， 35.5% 還算贊成， 19% 不太贊成， 11.5% 一點也不贊成， 17.2% 沒意見、不知道。換句話說，五成二基本上贊成兩黨共推正副手，三成一不贊成。 亦即台灣多數選民可接受藍白合。

民調設計者游盈隆進一步指出，從政黨支持角度看，國民黨支持者最渴望藍白合，其次是民眾黨支持者。從年齡層看，除了 65 歲及以上選民外，其他各年齡群組 都有明顯超過五成的人贊成藍白合。以地域看，除了台南和高雄兩市之外，其他四都及 16 縣市選民贊成藍白合的都在五成或五成以上。



2023年10月19日，台灣民意基金會公布藍白合民調（圖／民意基金會截圖）

問：「 民眾黨總統候選人柯文哲主張藍白合，比民調，贏的當正的，輸的推薦副手。您覺得這樣合不合理？」

結果發現： 15.4% 非常合理，36.6% 還算合理， 21.8% 不太合理， 9.8% 一點也不合理， 13.7% 沒意見， 2.8% 不知道、拒答。換句話說，五成二覺得柯文哲的提議是合理的，三成二覺得不合理。

進一步分析可見，從政黨支持角度看，不論是國民黨或民眾黨支持者，都有遠超過五成的人支持柯文哲的倡議。從年齡層來看， 65 歲以下選民，五成以上覺得柯文哲提議有理。65 歲以上選民對此看法分歧，覺得不合理者比覺得合理者多 4 個百分點。以地域看，除了台北市外，其他五都 16 縣市選民都呈現五成以上肯定柯文哲的提議。

訪問期間是 10 月 15至 17 日三天，對象為全國20歲以上成年人。抽樣方法採市話與手機並用，市話佔 70%，手機佔 30% 。有效樣本 1,080 人。抽樣誤差在 95% 信心水準下約正負 2.9 8 個百分點。



2023年10月19日，台灣民意基金會公布藍白合民調（圖／民意基金會截圖）