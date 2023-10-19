【MeToo提告然後呢】NONO二庭訊驗體徵獲請回 陳建州告大牙加重誹謗今再出庭

今年年中台灣爆發Me Too運動，許多知名公眾人物因涉嫌不法行為被狀告法庭，隨著案件進入偵查不公開相關議題也漸漸沉寂。藝人陳宣裕（NONO）18日二度庭訊並勘驗特徵，後以50萬元交保獲釋；陳建州提告大牙加重誹謗，今（19）日以告訴人身分二度前往北檢出庭。

NONO涉嫌性侵、性騷逾30名女性，網紅「小紅老師」等10名受害人以涉嫌性侵、強制猥褻、性騷擾、性侵未遂、性侵未成年少女等罪對其提出告訴。8月2日NONO首度前往北檢應訊，訊後諭令50萬元交保候傳。

台北地檢署18日上午二度傳喚NONO，庭訊持續約2小時，期間NONO被帶至地檢署的「溫馨室」，由法醫進行下體體徵比對，訊後獲請回。

陳建州遭藝人「大牙」周宜霈指控，11年前赴香港錄節目時硬闖飯店房間意圖性侵，黑人反控大牙加重誹謗。今年8月16日，陳建州首度以告訴人身分出庭。北檢在取得5位證人證述後，內容有利大牙。

今日北檢二度傳喚陳建州出庭，釐清黑人對於相關證詞的看法。因證人論述足以做為檢方不起訴大牙之依據，因此不排除近期偵結。陳建州今日步出北檢時表示，因偵查不公開所以不便多說，有機會再跟大家說明，也希望不要浪費媒體與社會資源。

大牙作為Me Too運動以來首位被告的受害者，儘管她向案發地香港警局報案，也向北檢提供證人，證明自己受害事實，但苦於事發久遠、證據不足，若在台灣控告陳建州性侵未遂，陳建州可能獲不起訴，並以此作文章，因此迄今未在台控告。

藝人炎亞綸被遭抖音創作者耀樂控訴，在其未成年時強行發生性行為並偷拍外流不雅影片，地檢7月3日召開偵查庭傳喚炎亞綸，訊後以違反兒童及少年性剝削防制條例，諭令新台幣50萬元交保，並限制其出境出海。