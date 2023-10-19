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骨鬆竟是「全球第二大流行病」！營養師：從幼兒期每日補充蛋白質鈣質來建置骨本

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/19 12:08
民眾應攝取足量的鈣質，建議每日有1至2杯牛奶、1至2片起司、豆腐半盒、豆乾2片，搭配高鈣食物如小魚乾、黑芝麻等。（圖／pixabay）

民眾應攝取足量的鈣質，建議每日有1至2杯牛奶、1至2片起司、豆腐半盒、豆乾2片，搭配高鈣食物如小魚乾、黑芝麻等。（圖／pixabay）

每5人就有1人身陷骨質疏鬆症危機。據統計，骨鬆症是全球是僅次於心血管疾病的第二大流行疾病，由於骨鬆症沒有明顯症狀易被忽視，直到跌倒骨折才驚覺事態嚴重。臺北醫學大學附設醫院今(19)日起一連兩天舉辦「北醫附醫嘎哩骨牢牢」活動，包括免費骨質疏鬆檢測及衛教講座等活動，邀請民眾一起自我骨質管理，測骨本保安康。

北醫附醫骨科部吳孟晃主任解釋，骨質疏鬆主要是骨骼中的鈣質流失過多，骨骼變得脆弱且容易斷裂；根據國健署統計，骨質疏鬆症是65歲以上老人常見慢性病的第4位，而國內50歲以上男性中，每5人就有1人有骨質疏鬆症，其中女性的比例更是男性的2倍。

吳孟晃表示，由於骨質疏鬆症幾乎是零症狀，民眾往往是發現身高變矮才有所察覺，值得注意的是，當骨質疏鬆達到一定程度，只要稍一不慎跌倒，就會出現嚴重骨折，骨折正是隱藏在骨質疏鬆症的最大危機。

北醫附醫骨科部王柏堯醫師指出，骨折好發於髖部、脊椎與手腕處等3個部位，其中以髖部骨折最容易引發嚴重的併發症，近期研究顯示，台灣髖骨骨折發生率是亞洲區第1名，全世界第9名，而骨質疏鬆症病人骨折的風險比一般人高出2至4倍，更重要的是，根據研究，一旦出現第一次骨折，約有50%的病人會再發生第二次骨折。

王柏堯表示，骨鬆骨折後除了急性疼痛外，部分病人需面臨長期住院、臥床且長時間復健、行動受限、生活無法自理，以髖骨骨折的病人為例，約有40%無法獨立行走，不僅影響病人及家庭的生活品質，更可能是壓倒老年人的最後一根稻草。

骨質疏鬆症的高風險群包括停經婦女、有骨折史、營養不良或體重過輕的民眾，曾有慢性疾病如自體免疫疾病、風濕性疾病等，臨床上也會導入跨科別照護，包含骨科、神經外科、婦產科、家醫科及新陳代謝科等。

北醫附醫營養室蘇秀悅主任建議，民眾應攝取足量的鈣質，建議每日有1至2杯牛奶、1至2片起司、豆腐半盒、豆乾2片，搭配高鈣食物如小魚乾、黑芝麻等。若無法攝取到足量的上述食物，必要時補充鈣片。預防骨質疏鬆症應配合有氧或肌力運動，且需適當日曬。至於坊間流傳喝大骨湯補鈣，其實是一個錯誤的聯想，大骨湯的鈣質只有牛奶的10分之1，補不了足夠的鈣。

蘇秀悅提醒，人體骨骼在20至30歲間達到骨質密度高峰，之後隨年齡增長骨質會慢慢流失。因此，預防骨質疏鬆症不只是預防骨質流失，骨本的基礎建置也是非常重要。在孩子生長發育黃金期，提供孩子足夠的蛋白質及鈣質(2-3杯牛奶/天)，讓孩子有足夠的原料來建置骨本，也是預防骨質疏鬆症的重要對策。

為提醒民眾對骨質疏鬆症的重視，北醫附醫配合世界骨鬆日於10/19(四)、10/20(五)舉行骨質疏鬆症檢查活動及衛教講座，現場有專人檢測及衛教諮詢，活動訊息可前往官網查詢。

「北醫附醫嘎哩骨牢牢」活動

骨質疏鬆檢測

骨質疏鬆症衛教講座

參加對象

50歲以上

不限

活動時間

10/19(四)13:30-16:30

10/20(五)13:00-13:40

10/20(五)09:00-12:00

15:30-16:30

活動地點

第三醫療大樓1樓大廳

第三醫療大樓1樓藥局大廳

主講人/臺北醫學大學附設醫院

家庭醫學科林宛瑩醫師
骨鬆
鈣質
蛋白質
骨折
嬰幼兒
銀髮族

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