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拜登訪以有成 20輛卡車人道物資20日進加薩 聯合國盼恢復百輛

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/19 11:47
載滿人道救援物資的卡車駛向拉法口岸（圖／路透社特約記者）

載滿人道救援物資的卡車駛向拉法口岸（圖／路透社特約記者）

以巴衝突迄今以色列執意封鎖加薩走廊，如今傳出最快在20日開放埃及與加薩接壤的拉法口岸，美國總統拜登18日表示，首批20輛卡車載人道物資進入加薩，聯合國則希望能恢復到衝突爆發前每天百輛卡車物資的數量。

以色列自7日被哈瑪斯襲擊後，圍困並封鎖加薩走廊，拒絕任何人道援助進入。17日晚間加薩走廊的醫院發生爆炸案，巴國政府指出471人因此喪生，以國外交部說法則為數十人，落差相當大。該起事件也引發中東地區民眾上街抗議。

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以色列拿出衛星圖與軌道分析等證據，極力撇清不是己方所為，並指控是與哈嗎斯一同作戰的伊斯蘭聖戰組織，發射火箭彈失敗導致。美國總統拜登（Joe Biden）18日旋風訪問以色列8小時，期間表態支持以色列對此事說法，並傳出與以國、埃及協調成功，開放人道救援進入加薩。

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衛報路透社報導，人在以國的拜登表示，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）已同意開放拉法口岸，並允許首批20輛運載人道救援物資的卡車透過口岸進入加薩走廊。他也警告，若哈瑪斯沒收救援物資，則「一切都將結束」。

白宮官員指出，人道救援物資最早將於20日開始運送。

報導還指出，埃及必須修復被以色列炸毀的邊境公路。北西奈紅新月會負責人扎耶德（Khalid Zayed）表示，200多輛卡車與約3000公噸救援物資已停放在拉法口岸或其附近。新聞照片顯示，相當數量的救護車已然在拉法口岸外待命準備進入加薩救援。

埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）告訴阿拉伯電視台（Al-Arabiya TV），救援物資將在聯合國的監督下運入，當被問及外國人與雙重國籍者是否能獲准離開加薩，他表示，只要口岸正常運行，相關設施已被修復。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，此一決定是拜登提出后通過的。他也強調以國、埃及皆「不會阻撓」物資進入加薩。

儘管達成協議可謂衝突以來一大突破，救援物資恐無法滿足加薩的需求。聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）18日向安理會表示，聯合國希望將向加薩提供的援助恢復到衝突前水平，即每天100輛卡車的物資。
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聯合國

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