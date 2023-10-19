恭喜！趙德胤入圍「紀錄片奧斯卡」阿姆斯特丹影展　代表台灣角逐首獎

由《灼人秘密》導演趙德胤耗時6年拍攝、製作， 女演員吳可熙首度跨刀助陣擔任剪輯的全新紀錄電影《診所》， 風光提名第60屆金馬獎最佳紀錄片，昨（18日） 晚間確定入圍全球最大的紀錄片影展、有「紀錄片界的奧斯卡」 美譽的2023荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片影展（Internat ional Documentary Festival Amsterdam, IDFA）「國際競賽」單元，將代表台灣與世界各地11部作品角 逐首獎。

《診所》由岸上影像製作、台灣公共電視與德法公共電視（ARTE ）共同投資，這是繼《挖玉石的人》、《翡翠之城》、《 十四顆蘋果》之後，導演趙德胤第四部紀錄長片作品， 由原本與製片王興洪的兩人迷你拍攝團隊， 注入更多專業團隊投入拍攝，鏡頭也從緬甸北部的邊境礦區， 轉向瞄準至緬甸第一大城市仰光的新興都會區—北達貢區， 以開設在此地的翁明診所出發， 藉由紀錄一間診所窺見整個緬甸人的生活日常， 更在過程中見證了緬甸風雲變色的國家處境。



導演趙德胤《診所》工作照。（圖／岸上影像提供）

拍攝《診所》緣起於導演趙德胤2017年帶著《再見瓦城》 到緬甸參加影展，認識當地許多獨立電影人， 因緣際會下認識了翁明醫師，開啟長達6年紀錄拍攝診所的日子， 直到今年4月份才拍完。對他來說，這是紓解鄉愁的一種方式，「 拍攝緬甸家鄉是我一生的功課，拍紀錄片是我的修行，很痛苦， 很有壓力，但拍完很釋懷。」紀錄片永遠無法預測及控制， 他當作是學習跟素人（被拍攝者）相處的一種方式， 如此一來未來拍劇情片更能了解要怎麼跟演員相處。

有別於《十四顆蘋果》14天的拍攝時間，《診所》耗時6年是導演 趙德胤拍攝時間最長的電影，拍出超過2000小時的龐大素材， 成為他自認生涯最難剪接的作品。他想跳脫自己的傳統剪接模式， 後來靈光一閃找來多次合作的女演員吳可熙助陣剪接，「 她比較跳耀、創新、實驗，會幫助電影找到新的觀點， 講的是同一個敘事，精神沒變，但形式、結構都變了。」 他自嘲如果是自己剪的話，大概全片都是長鏡頭， 經吳可熙剪輯之後素材更豐富，因而變得更有可看性。

對於首次由演員身分跨界剪接工作， 吳可熙形容是很有趣的嘗試與體驗， 尤其在完全沒有參與拍攝情況下，必須反覆觀看鏡頭內的片段、 研究很多資料來了解全貌，更思考起多年來緬甸與自己的關係。 她坦言，最困難的是找出有機且有意思的剪輯方式， 時常陷入不停來回嘗試、辯論、妥協， 有時需要冷靜幾天放空一下腦袋，有時會突然出現靈感，「 剪輯過程其實滿像寫劇本的，我擁有許多故事線以及內容， 要如何編排和翻玩，在裡面尋找自己想說的觀點。」



《診所》電影海報。（圖／岸上影像提供）

最近《診所》在金馬獎、阿姆斯特丹國際紀錄片影展受到提名肯定， 一開局就好事成雙。導演趙德胤很開心，特別是可以與許鞍華、 蔡明亮、林正盛、王兵等前輩大師一同入圍最佳劇情片，「很榮幸， 他們都是我的偶像！」吳可熙也很驚喜，內心感到滿足，「聽說ID FA鼓勵很創新的紀錄片，這也是我在這次的剪輯想要去嘗試的， 整個過程沒有什麼包袱和壓力。」很期待放映之後能與觀眾交流， 繼續好奇、繼續學習。

電影《診所》由岸上影像製作、台灣公共電視與德法公共電視（AR TE）共同投資，將在11/9於荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片影展舉 行世界首映，並於台北金馬影展亞洲首映。